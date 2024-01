Nur noch ein Woolworth in Weinheim

Aufgrund des hohen Leerstands im 3-Glocken-Quartier habe man dort "einen enormen Kundenrückgang und demzufolge einen deutlichen Umsatzverlust" verzeichnet, erklärte sie zu den Gründen und fügte hinzu: "Unser Standort in der Weinheim Galerie hingegen entwickelt sich sehr gut. Folglich haben wir uns für die Schließung des Stores in der Bergstraße entschieden."

Die gute Nachricht: Das gesamte Team aus der 3-Glocken-Filiale kann in die Weinheim Galerie wechseln. Da zudem die Position der Filialleitung am neuen Standort zuletzt vakant gewesen sei, werde die Store-Managerin aus dem 3-Glocken-Center diese Position in der Filiale in der Weinheim Galerie übernehmen.