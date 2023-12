OB Just: Das neue Jahr mit Hoffnung beginnen

Traditionell richtet Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just am letzten Tag des Weihnachtsmarktes das Wort an die Mitbürger; so auch am gestrigen Samstag auf dem Marktplatz. Darüber hinaus produzierte die städtische Pressestelle ein Video, um die Botschaft auch über die Homepage der Stadt zu verbreiten.

„Wenn jemand die Welt ändern kann, dann sind wir es. Wir Menschen. Was wir brauchen, ist Mut und Zuspruch, ein Gefühl der Solidarität und des Miteinanders. Das Gefühl füreinander, auch eine Portion Demut für das richtige Maß und Ziel. Ein Herz für jene, denen es nicht gut geht – denn das ist die Basis einer Gesellschaft.“ Mit diesem Appell schwor Just die Menschen auf ein besseres Miteinander in schwierigen Zeiten ein. Der OB fasst seine Weihnachtsgrüße in einem Satz zusammen: „Es würde mich freuen, wenn wir in Weinheim das neue Jahr 2024 mit Glaube, Liebe und Hoffnung beginnen würden. Ohne das geht es nicht. Dann wird es auch wieder besser.“

Die Weihnachtsbotschaft habe viel mit Hoffnung zu tun. In diesem Jahr müsse man sich aber anstrengen, sie zu finden angesichts der „Kriege und Krisen, die weltweit Migrantenbewegungen in Gang setzen, die großes menschliches Leid mit sich bringen“. Daraus entstehe leider auch in Deutschland ein politischer Trend, der Parteien stärke, „die Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung predigen“.