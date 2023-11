Ölspur quer durch Rippenweier und Heiligkreuz

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr auf die Odenwaldstraße nach Rittenweier zu einer ca. 300 m langen Ölspur alarmiert. Schon auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass es nicht nur 300 Meter sind. Die Ölspur zog sich auch durch Rippenweier und Heiligkreuz. Auch Oberflockenbach war betroffen und bis nach Hirschberg war die Straße mit Betriebsstoff verunreinigt. Mit Bindemittel wurde der ausgelaufene Betriebsstoff abgebunden, um weiteres Eindringen in die Kanalisation zu vermeiden. Zur Beseitigung der Verunreinigung wurde eine Fachfirma hinzugezogen. In Absprache mit der Polizei wurde die L596 voll gesperrt.