Olaf Bossi zeigt sein Programm "Ausmisten" in der Kulturbühne Max

Er ist Comedian, Künstler und seit Kurzem auch selbst ernannter Minimalist. Denn fasziniert war Olaf Bossi immer schon von den Menschen, „die einfach so Besuch zuhause empfangen können“. Bei ihm sei bei unangekündigtem Klingeln immer die Hektik ausgebrochen. Beinahe so wie in einem kolumbianischen Drogenkartell, kurz vor der Razzia. Wortreich und sprachbegabt zeichnet der 52-Jährige Bilder im Kopfkino, das wohl jeder zuhause schon einmal erlebt hat. Im voll besetzten Max ist das Gelächter daher am Sonntag bei seiner „Ausmist-Show“ groß.

Als Familienvater kennt er zudem das Chaos, das gut und gerne einmal ausbrechen kann. Etwa dann, wenn morgens alle etwas suchen. Die Gattin den Geldbeutel und das Handy –„Schatz, kannst du mich mal bitte anrufen?“ – und die Kinder ihren Schulrucksack. Eigentlich müsste Bossi ja morgens noch nicht raus. Er arbeitete meistens abends. Sieben Uhr in der Früh ist für ihn oft noch wie mitten in der Nacht. „Aber ich muss dann mit suchen“, so der aufopferungsvolle Familienvater.

Der Anziehkampf mit den Kindern

Besonders stressig sei der Anziehkampf mit seinen Kindern. Jede Lage wird gegen den Willen übergestreift. Und bis aber der Geldbeutel von Mama wieder aufgetaucht ist, ist der Nachwuchs zum Spielen wieder ins Kinderzimmer gehuscht – halb nackt, weil es drinnen ja zu warm für Pullover und Jacke war. Von Freunden habe Bossi daher erfahren, dass es möglich sei, nur das zu besitzen, was man auch wirklich braucht. „Alles andere kann weg.“

Doch das sei in der Theorie leichter gesagt und gedacht als gemacht. Eine Umzugsparty hat er mit seiner Familie in der Küche veranstaltet. Dabei wurde alles in Kisten verpackt, als würde man das Zimmer auf einen Umzug vorbereiten. „Dann hat man eine Woche Zeit, dass was man braucht, wieder zurückzuholen.“ Und das sei verdammt wenig gewesen. Weil aber manche Utensilien wie etwa das Fondue oder das Raclette nur saisonweise genutzt werden, haben sich die Bossis auf eine Jahreskiste verständigt. Die Gegenstände haben nun 365 Tage, um vermisst zu werden und der Künstler vermutet, dass viele Schränke leer bleiben werden.

Doch nicht nur, weil er nun selbst zum Minimalist geworden ist, sondern auch in Sachen Ernährung etwas auf sich achten will. Denn bis die Familie sonst vorm Kühlschrank überlegt hätte, was man Gesundes kochen wolle, „da habe ich schon 15 Scheiben Salami und zwei Löffel Nutella gegessen“.

Informiert hat sich Bossi daher, will künftig schon gleich anders einkaufen. Nicht mit Hunger, sondern wohlbedacht. „Ich habe trotzdem das Gefühl, dass beim Passieren des Ladenkreuzes mein Gehirn gelöscht wird.“ Reizüberflutung, Appetit, Fastfood. Oft schon habe Bossi beim Anblick vergessener Einkaufszettel in seinem Wagen gedacht – „ach, kauf ich doch einfach das“. Warum aber ausgerechnet Haferflocken gesund sein sollen versteht er nicht, denn die würden nun wirklich wenig Spaß machen.

Doch dem eigenen Bäuchlein hat er den Kampf angesagt. Beim Ausmisten sind ihm nämlich viele Koch-, aber auch Diätbücher in die Hände gefallen. „Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals gekauft zu haben.“ Womöglich seien sie aus der Nestbauphase. Als seine Frau und er die erste gemeinsame Wohnung bezogen hatten und sich fest vorgenommen hatten, künftig mit Freunden zu kochen.

Im Wohnzimmer habe er derweil die Aktion „Free Billy“ gestartet. Die vielen Bücher gelte es auszumisten. Denn viele wurden angeschafft und dann nicht gelesen. So auch die Diät-Ratgeber. Was zur Folge hat, dass auch im Schrank neuer Platz geschaffen wird. Der seiner Gattin würde ja aus allen Nähten platzen, und doch „hat sie nichts zum Anziehen“. Bossi hingegen mag es sporadischer. „Eigentlich habe ich immer die gleichen Sachen an und die schaffen es selten zurück in den Schrank.“ Entweder würde er sie tragen, sie seien in der Wäsche oder könnten noch mal getragen werden. Dann haben sie es also auf den Stuhl geschafft.

Alles weg aus dem Schrank

Auch beim Schrankausmisten gelte, alles kann weg, was nicht getragen wird oder keine Freude bereitet. „Für mich also einfach. Kleider aus Schrank raus, Stuhl rein. Fertig.“ Doch ganz so einfach sei es am Ende doch nicht. Denn von der japanischen Ausmist-Expertin Marie Kondo haben die Bossis gelernt, dass sie in die Kleider hineinfühlen müssen. Haben sie sich dann fürs Bleiben entschieden, kann mit einer speziellen Falttechnik das Kleidungsstück als kleines Päckchen zum Stehen gebracht werden. Das sei übersichtlicher und schaffe mehr Platz. „Dabei hatte ich ja eigentlich gelernt, steht die Wäsche von alleine, muss sie in die Wäsche.“