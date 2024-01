Paradebeispiel für Innovationskraft aus Weinheim

Als die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im Herbst 2023 Weinheim besuchte, war sie sichtlich beeindruckt von der Innovationskraft der Firma Dioptic, die am Firmensitz in der Bergstraße 92 optische Messsysteme für die Industrie entwickelt und kontinuierlich gewachsen ist. Da die Erweiterungsmöglichkeiten am bisherigen Standort erschöpft sind, reifte beim Firmengründer und Geschäftsführer Jean-Michel Asfour die Idee, mit einem Neubau die Weichen für die Zukunft zu stellen.