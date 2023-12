Die Frage, wie sehr ihn sein Amt als Diakon in Anspruch nimmt, zaubert ein Lächeln auf das Gesicht von Pierre Gerodez. Der 73-Jährige entfaltet seinen Terminkalender. Es gibt kaum einen Tag, an dem er nicht in Sulzbach, Hemsbach oder Laudenbach im Einsatz ist, bei der katholischen Sozialstation und in Altenheimen gefordert wird, am Treffen einer Trauergruppe der Ökumenischen Hospizhilfe Neckar-Bergstraße oder einer Sitzung der Kolpingsfamilie Weinheim teilnimmt. So ist das, wenn jemand mit dem Dienst am Menschen auch im Ruhestand seinen Lebensinhalt gefunden hat.

Als er im Jahr 2003 offiziell seinen Dienst als ständiger Diakon in den Gemeinden und im Diakonatskreis Weinheim Bergstraße begann, stand Pierre Gerodez noch voll im Berufsleben. Aus Belgien stammend, studierte er Ende der Sechzigerjahre Maschinenbau, Elektrotechnik, Flugzeug- und Triebwerksbau. Er schloss sein Studium bereits im Alter von 22 Jahren 1972 in Lüttich, mit Vertiefungsstudium in Gasdynamik und Triebwerksbau in Zürich, ab. Daraufhin begann er bei BBC in Baden im Schweizer Kanton Aargau.

Als er zur Verstärkung bei der Entwicklung neuer Projekte nach Mannheim-Käfertal gerufen wurde, zog er 1975 nach Laudenbach und arbeitete als Ingenieur im Gasturbinenbau in Forschung und Entwicklung auch mit verschiedenen Universitäten in Deutschland zusammen. Im Jahr 1977 heiratete er seine Ehefrau Annemarie, geborene Nanouck, die ihn bei seinem Dienst als Diakon stets unterstützte.

Der Sinn des eigenen Daseins

„Es gab kein einschneidendes Erlebnis, das mich dazu bewogen hätte, den Weg zum Diakon einzuschlagen“, sagt Gerodez. Anstoß gaben Überlegungen, das eigene Dasein betreffend und den Sinn, den man ihm geben kann. Auch reflektierte er gemeinsam mit seiner Frau über Gottes Bedeutung im Leben und über Glaubensfragen angesichts manch schwieriger Lebenswege von angeschlagenen und benachteiligten Menschen zwischen Armut, Krankheit und Tod.

So kam es, dass er von 1997 bis 1999 einen Theologiekurs in Eppelheim besuchte. „Die Fundamentaltheologie interessierte mich besonders“, sagt Gerodez, der seinen Pastoralkurs im Jahr 2001 abschloss. Anschließend hospitierte er im Diakonatskreis, ehe von 2000 bis 2003 Kurse in Freiburg mit der abschließenden Weihe zum Diakon folgten. Pierre Gerodez spricht vom „Dienst an den Menschen“, den er mit Schwerpunkt in den Bachgemeinden und im Raum Bergstraße verrichtet.

Er besucht Schwerstkranke, begleitet Sterbende und ihre Angehörigen auch später bei der Trauer, arbeitet in Besuchsdienstkreisen mit und ist in ökumenischen Arbeitskreisen tätig. Als Bezugsperson für Erzieher und Eltern ist er im katholischen Kindergarten von Laudenbach präsent. Durch Wortgottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen ist er in den Bachgemeinden vielen Menschen bekannt. „Gott erfahre ich über den Menschen“, ist eine seiner Überzeugungen, und dass jeder ein Gegenüber braucht, der ihm wirklich zuhört. Das genaue Hinhören sei das A und O. „Nicht was man hören will, sondern was der Nächste tatsächlich sagt, ist wichtig und macht erst im wahrsten Sinne des Wortes zugehörig“, nennt Gerodez eine entscheidende Haltung bei der Arbeit eines Diakons.

Wenn ihn seine Aufgabe mal nicht direkt ins Haus eines Betroffenen, in ein Altenheim oder zu Kranken in eine Klinik der Region führt, ist er bei der Ökumenischen Hospizhilfe Neckar-Bergstraße bei einem Gruppenabend oder einem Einzelgespräch mit Trauernden im Einsatz. In seiner Zeit im Vorstand wurde aus der Hospizhilfe ein eingetragener Verein und weitete sich der ursprüngliche Einzugsbereich von Weinheim auf ein Gebiet von Laudenbach bis Dossenheim und von Ladenburg bis Friedrichsfeld aus.

Den Umzug vom anfänglichen Standort bei der katholischen Sozialstation über das kleine Büro in der Lindenstraße bis zur heutigen Geschäftsstelle in der Weinheimer Bahnhofstraße begleitete Pierre Gerodez zum Teil auch als Vorsitzender. Zudem gehört er als Präses dem Vorstand der Kolpingsfamilie Weinheim an.

Besondere Stellung des Amtes

Als er 2015 in Ruhestand ging, erhielt das Amt des Diakons als Haupttätigkeit eine besondere Stellung im Leben von Pierre Gerodez. Als er 70 Jahre alt war, führte er in Freiburg das Gespräch für eine Verlängerung seines Diakonats.