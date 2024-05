Polizeibericht Weinheim

Viernheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Donnerstag, zwischen 15.30 und 16.40 Uhr, haben Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Alicentraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter dort gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt in eine Wohnung und erbeuteten anschließend Schmuck und Geld.

Dossenheim: Einbruch in Frisörsalon

In der Gewerbestraße in Dossenheim gelang es bislang unbekannten Tätern in der Zeit von Dienstag, 18.50 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 16.45 Uhr, die Eingangstür eines Frisörsalons aufzuhebeln. Im Salon bewegten sie sich zu einem Schrank im hinteren Bereich und öffneten dort gewaltsam einen Safe, in dem sich Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro befand. Der Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bensheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag gegen 07.30 Uhr, kam es in Bensheim in der Kirchbergstraße Ecke Fehlheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Die beteiligten PKWs fuhren die Kirchbergstraße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße entlang und kamen an der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage zur Fehlheimer Straße, hintereinander zum Stehen. Nachdem die Lichtzeichenanlage bereits einige Momente Rotlicht gezeigt hatte, rollte der vordere PKW plötzlich zurück und dem hinter stehenden PKW auf. Als die Lichtzeichenanlage anschließend Grünlicht zeigte, fuhr der Fahrzeugführer des vorderen PKW nach links in die Fehlheimer Straße ein und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Kompaktwagen, vermutlich der Marke Seat, Modell Ibiza. Das Fahrzeug müsste am hinteren Stoßfänger beschädigt sein. Wer war an dem Tag Fahrzeugführer dieses Fahrzeugs, oder kann Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug, oder dessen Fahrzeugführer geben?