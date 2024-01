Positives Training: „Kein Hund braucht eine harte Hand“

Nero ist ein hübscher Kerl – schwarz-weiß das kurze Fell, platt die Schnauze, treu der Blick. Ein Bild von einem Hund. Aber wehe, ein Artgenosse kommt in seine Nähe. Dann ist der vierjährige Rüde kaum zu bändigen. Frauchen Ingrid hat alle Hände voll zu tun, den Boxer an seinem Sicherheitsgeschirr zurückzuhalten. Sie trägt die Leine um den Körper geschnallt. „Doppelt hält besser“, weiß sie aus Erfahrung und wirft ihrem Hund ein Leckerli auf den Boden. Genau in dem Moment, als er sich abwendet und wieder beruhigt. „Gut gemacht“, lobt Nina Hellriegel und meint damit sowohl das Tier als auch den Menschen. Sie ist Gründerin der Mörlenbacher Hundeschule Dogflair, die sich dem gewaltfreien Training verschrieben hat.

Foto: Iris Kleefoot Boxer Nero übt noch die Gelassenheit im Umgang mit Artgenossen.

Versuch' es mit Liebe

„Ein liebevoller Umgang mit den Hunden ist uns sehr wichtig. Veraltete Methoden bleiben dort, wo sie hingehören: in der Vergangenheit“, sagt Nina Hellriegel. Zusammen mit ihren Co-Trainerinnen Izabel Bregasi und Anja Scherer aus Weinheim legt sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Verhaltenstherapie bei Angst und Aggressionen, auf das Begegnungstraining von Hund und Hund oder von Hund und Mensch und auf die Welpenerziehung. Nina Hellriegel: „Damit aus dem Hund ein gelassener Begleiter im Alltag wird.“

Foto: Iris Kleefoot Anja Scherer und ihr Welpe Yvi sind Teil des Dogflair-Teams.

„Da ist er total ausgeflippt“

Denn nicht immer ist das Zusammenleben mit dem Vierbeiner so harmonisch, wie sich Hundehalter das vorstellen. Impulsivität, Trennungsstress und Frust bestimmen in vielen Haushalten den Alltag. So wie bei Ingrid aus Hemsbach, die ihren Nero erst vor acht Monaten von einer Tierschutzorganisation übernommen hat. Der Boxer stammt aus Portugal, lebte dort auf einer einsamen Insel – ohne Leine und ohne den Stress, dem er hierzulande ausgesetzt ist. Das Gassigehen mit Nero erwies sich – gelinde gesagt – als Herausforderung. „Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich mir das nicht zugetraut“, gesteht Ingrid. Und das, obwohl sie bereits viel Erfahrung in der Hundehaltung hat. Zunächst habe sie versucht, den Hund mit Strenge und Druck zu trainieren – erfolglos. „Da ist er total ausgeflippt“, schildert sie.

Foto: Isabell Dewit / Beautiful Memories Photography Auch Izabel Bregasi (hier mit ihrem mittlerweile verstorbenen Hund Tequila) hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Vertrauen aufbauen

Dogflair Die Mörlenbacher Hundeschule Dogflair arbeitet mit positivem Hundetraining. Die Trainerinnen Nina Hellriegel, Izabel Bregasi und Anja Scherer verstehen sich als Coaches für den Menschen und als Übersetzer für den Hund. Der gewaltfreie Umgang mit den Hunden ist hierbei eine Grundvoraussetzung. Die Verbindung zum Hund sollte danach stets auf Fairness, Respekt und Vertrauen beruhen. Neben dem Hundetraining bietet Dogflair auch einen Gassiservice in Weinheim, Hemsbach, Birkenau und Mörlenbach an. Kontakt über die Homepage www.dog-flair.de

„Ein höflicher, netter und vor allem liebevoller Umgang ist Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Vertrauensbasis aufzubauen“, so Izabel Bregasi. Wichtig ist ihr: „Um am Verhalten etwas zu ändern, muss man zunächst die Ursache herausfinden, um daran zu arbeiten und nicht nur die Symptome zu bekämpfen.“

Mit dem richtigen Verständnis und den geeigneten Strategien kann dann die Beziehung zum Hund verbessert werden, gemeinsam können dann Veränderungen erreicht werden. Positive Verstärkung bildet dabei die Hauptzutat im Training, allerdings nicht nur mit Leckerlis. „Die einen wollen gerne fressen, die anderen werden lieber mit Spielen belohnt, wieder anderen reicht ein Lob“, weiß Anja Scherer. Und Nina Hellriegel fügt hinzu: „Indem der Hund für erwünschtes Verhalten belohnt wird, lernt er, wie er sich verhalten soll.“

Foto: Privat Nina Hellriegel mit ihrer Hündin Amara.

Auch beim positiven Hundetraining Grenzen setzen

Das klingt so einfach. Aber ist es das auch? Schließlich dachte man doch jahrzehntelang, Hunde mit Dominanz und Strenge erziehen zu müssen. „Das sind veraltete Vorstellungen, die längst wissenschaftlich widerlegt sind“, erklärt Nina Hellriegel. Statt Dominanz und Unterwerfung wünscht sie sich mehr Verständnis im Umgang mit den Tieren, die nicht verstehen können, warum sie nicht auf das Sofa dürfen oder andere Regeln befolgen sollen. Einfach ist das natürlich nicht. „Aber es ist supermotivierend, wenn man sieht, dass es funktioniert hat“, sagt Nina Hellriegel.

Den Vorurteilen, dass es im „positiven Hundetraining“ keine Regeln gibt und keine Grenzen gesetzt werden, erteilt das Team von Dogflair eine Absage. „Natürlich gibt es die, aber sie werden eben nicht durch Anschreien oder Strafen vermittelt, sondern fair und liebevoll“, erklärt Nina Hellriegel. Sie ist überzeugt: „Man muss nicht jeden Tag in einen Kampf mit seinem Hund treten. Kein Hund braucht eine harte Hand.“ Denn Hunde sind von Natur aus Opportunisten. Werden seine Bedürfnisse befriedigt, fühlt sich der Hund gut und kooperiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Ehrenamtlich im Weinheimer Tierheim

Mit diesem Verständnis arbeiten die Hundetrainerinnen auch ehrenamtlich im Weinheimer Tierheim. Einmal die Woche versuchen sie die dort lebenden Hunde so zu trainieren, dass sie eine bessere Chance auf Vermittlung haben. Um die Arbeit des Tierheims auch finanziell zu unterstützen, wurde im Herbst ein Spendenlauf veranstaltet, dessen Erlös bei der Tierheim-Weihnacht übergeben werden konnte. Nina Hellriegel: „Die Resonanz war so gut, dass wir diesen ,Social Walk‘ unbedingt wiederholen wollen.“

Foto: Privat Beim Spendenlauf für das Weinheimer Tierheim kamen 500 Euro zusammen.