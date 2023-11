Protest der Apotheker

Vor einer Woche blieben – wie berichtet – die meisten Apotheker in Hessen geschlossen. Am heutigen Mittwoch machen die baden-württembergischen Kollegen ihrem Unmut über die Politik der Bundesregierung Luft. Deshalb bleiben die meisten Apotheken an der badischen Bergstraße geschlossen. Den Notdienst übernimmt die Weinheimer Rodenstein-Apotheke (Bahnhofstraße 11, Telefon 06201/12375).

Viele Apotheker werden nach Angaben des der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) nach Stuttgart fahren, um an einer Protestkundgebung teilzunehmen. Denn viele stünden unter großem wirtschaftlichen Druck. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 sei die Zahl der Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg von 5185 um 123 auf 5062 gesunken, so die ABDA. Dieser Rückgang müsse dringend gestoppt werden.