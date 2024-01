Prunksitzung der Knallfrösche begeistert in der TG-Halle

Mit unzähligen Tanz- und Schunkelrunden feierten die Knallfrösche (ehemals Fastnachtsfrauen) am Freitag Prunksitzung. Bei der ersten von zwei Veranstaltungen war die TG-Halle zwar nicht voll belegt, das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Die Menge ließ sich von den Akteuren mitreißen, in den kleineren und größeren Pausen hielt Alleinunterhalter Florian Koch die Menge bei Laune. Und es wurde viel getanzt. Vor allem Discofox.

Barbara Roth moderiert

Aber auch auf der Bühne wirbelten die Akteure um Moderatorin Barbara Roth, die sich zur Feier des Tages in einen rosa Petticoat geworfen hatte, in mit Strass besetzten Outfits zu bekannten Hits. Als „Proseccos“ tanzten Anne, Dagmar, Andrea, Katja, Angelika, Monika, Birgit, Siegrid und auch Barbara. Trainiert hatte die Truppe Lydia Lachmann, die ebenfalls mittanzte. Seit elf Jahren trainiere sie schon die Truppe, närrisches Jubiläum also für die Tanztrainerin. Der Song, der hier bewegte, war bekannt: „What A Feeling“ aus Flashdance von Irene Cara und als Zugabe „You’re The One That I Want“ aus Grease von John Travolta und Olivia Newton-John.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Büttenreden durften bei der Fastnacht der Laudenbacher Knallfrösche in der TG-Halle nicht fehlen.

Die zwei Rentnerehefrauen

Die „Fastnachtsfrauen“ Nina, Jasmin, Anna, Emely, Angelika, Dagmar, Barbara, Lydia und Larissa tanzten zu Beginn der Sitzung zu „Rock Around The Clock“, und zum großen Finale hatten sie ein ABBA-Medley choreografisch aufbereitet. Doch zuvor sollte noch ordentlich gelacht werden. In die Bütt traten viele Akteure. Inge Mades beispielsweise als „Rentnerehefrau“ und Irene Schmitterer als „Oma Irene“. Letztere erinnerte an die „guten alten Zeiten“, als man für 2,50 Euro noch vier Schachteln Zigaretten, drei Flaschen Bier, ein Paket Nudeln, ein Päckchen Mehl, Eier und Öl, Zucker und vieles mehr nach Hause tragen konnte – „heute geht das ja mit den Überwachungskameras im Supermarkt nicht mehr“. Je oller, desto doller – war hier die Überschrift, mit der Oma Irene die Lachmuskeln strapazierte. In der Reha schockte sie ihre Therapie-Freundinnen. Die eine klagte über Rückenschmerzen – doch im warmen Wasser des Schwimmbades ginge es schon besser. Die andere hatte Probleme mit dem Knie – doch im warmen Wasser würde es gehen. Und Irene berichtete stolz, sie habe Probleme mit dem Wasserlassen. „Aber im Schwimmbad, do geht’s.“ Zum Zwiegespräch traten schließlich noch Lydia Lachmann und Edda Schmitterer in die Bütt. Lachmann hatte am Abend aber mehrere Rollen, sie war auch mit Nina und Jasmin im Sketch „TÜV“ zu sehen.