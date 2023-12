Publikum feiert das Rockmusical "Peer Gynt" in der Weinheimer Stadthalle

Wenn sich ein Theaterpublikum am Ende der Vorstellung zu minutenlangen Beifallsbekundungen erhebt und sich bei jedem Ensemble-Mitglied mit einem Extra-Bravoruf bedankt, kann der Grund für so viel Begeisterung nur eine gelungene Inszenierung sein. Die Opernwerkstatt am Rhein, bekannt für gewagte Umsetzungen klassischer Weltliteratur in die Moderne, präsentierte am Freitagabend in der Stadthalle, unter der Regie von Sascha von Donat, den nordischen Klassiker „Peer Gynt“ als Rockmusical.