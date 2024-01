Purist oder Schlemmer - was der Kreppel über die Persönlichkeit verrät

Der Purist

Dem Puristen oder der Puristin ist alles Üppige ein Gräuel. Und beim Kreppelkauf gilt wie bei allem anderen: Warum mehr Geld ausgeben, wenn's die günstigste Variante doch auch tut. Kreppel also bitte ohne Marmeladen-Füllung. An sowas wie Vanillecreme mögen Menschen diesen Typs gar nicht erst denken. Aus deren Sicht hat ein gänzlich ungefüllter Kreppel aber noch viele weitere Vorteile. Abgesehen vom Puder- oder Kristallzucker-Topping (und auch auf das könnte der Purist eigentlich gut und gerne verzichten) kann man ihn unfallfrei verspeisen, ohne gleich das komplette Outfit zu versauen.

Der Purist wohnt zum Beispiel im Weschnitztal, in Gorxheimertal oder Hemsbach, weil es dort schön ist, aber deutlich unaufgeregter als beispielsweise in Weinheim. Er oder sie macht um sich kein großes Aufheben, sondern ist lieber für die Familie da. Wenn es der gut geht, dann ist dem Puristen alles recht. So steht er oder sie übrigens auch zur Fastnacht. Kann man machen, muss man aber nicht.