Raclette zu Silvester: Diese drei Rezepte sorgen für Pfiff

Was gibt es Besseres, als flüssigen warmen Käse, der so herrlich duftet, dass schon beim Geruch das Wasser im Munde zusammenläuft? Mit den Tipps dieser Köche schmeckt der Silvester-Klassiker noch besser. Und wer gerne Wein zum Raclette trinkt, bekommt hier die passende Empfehlung.

Foto: Fritz Kopetzky Bei Johannes Raiber von den Bistronauten kommt eine umgekehrte Zwiebelsuppe ins Pfännchen.

Falsche Zwiebelsuppe

Johannes Raiber, Chef der Bistronauten im Alten OEG-Bahnhof, liebt das klassische Raclette. Er hat allerdings auch einen Geheimtipp für einen besonderen Raclette-Abend parat: eine originelle Variante der französischen Zwiebelsuppe.

Dabei werden Zwiebeln zusammen mit frischem Thymian in der Pfanne sanft angebraten und mit Weißwein abgelöscht. Dann Rinderbrühe angießen – nicht zu viel, es soll ja keine Suppe werden – und das Ganze langsam schmoren lassen, bis die Zwiebeln gar und die Flüssigkeit aufgesogen ist. Eine gute Portion des Gemüses kommt anschließend ins Pfännchen.

Zum Überbacken schlägt Johannes Raiber Greyerzer oder den artverwandte Comté vor. Während der Käse gratiniert, darf frisches Weißbrot auf der Grillplatte toasten. Auf den Teller kommen zuerst das Brot und obendrauf der Inhalt des Pfännchens. Voilà! Eine umgekehrte Zwiebelsuppe.

Und welcher Wein dazu?

Mit dem unfiltrierten Wein „Savagnin Pure“ vom Weingut Seckinger kommt eine leichte Salzigkeit, gepaart mit Hefearomen und einer feinen eher zurückhaltenden Frucht ins Glas. „Das greift die Aromen der falschen französischen Zwiebelsuppe perfekt auf und schafft Harmonie auf dem Teller und im Glas“, erklärt Weinexperte Bastian Bürner, der mit seiner Firma „Zweilaut“ feine Tropfen vertreibt.

„Savagnin Pure“ 2022, Weingut Seckinger, Niederkirchen, Pfalz, Bio, 15,50 Euro

Foto: Gunnar Nicolaus/ZDF Katinka Weidler sorgt mit einem Rote-Beete-Salat mit Senf und Ahornsirup für den Frische-Kick.

Der Kick der Levante-Küche

Für eine levantinische Note im Raclette sorgt Katinka Weidler. Mit ihren aromenreichen Gerichten aus den Ländern der aufgehenden Sonne schaffte es die Weinheimerin bis ins Finale der ZDF-Küchenschlacht, jetzt eröffnet sie ihr erstes eigenes Restaurant am Standort des Cafés Frey in der Weinheimer Fußgängerzone. Ihr Tipp für den Raclette-Kick: Die Kartoffeln, die man traditionelle zum Käse ist, nicht nur in Salzwasser kochen, sondern auch ein bisschen Kreuzkümmelpulver dazugeben. Das duftet und schmeckt!

Wissenswertes zum Raclette Der aromatisch herzhafte Raclette-Käse wie auch die traditionelle Art der Zubereitung kommen ursprünglich aus dem Kanton Wallis in der Schweiz und sind der Überlieferung nach mehr als 400 Jahre alt. Damals noch als Bratkäse bezeichnet, wurden die mittig zerteilten Käselaibe mit der Schnittkante zum Feuer ausgerichtet und so lange erhitzt, bis die schmelzende Käseschicht eine bräunliche Kruste gebildet hat. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der "Bratkäse" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Anlässlich der kantonalen Ausstellung von 1909 sollten die besten einheimischen Weine dargeboten und mit "Bratkäse" begleitet werden. Zu diesem Zweck wurde der Name "Raclette" aus der Taufe gehoben. Abgeleitet vom französische Wort "racler", zu Deutsch schaben, entspricht es noch heute der im Wallis und in der Gastronomie typische Zubereitungsart. Das Raclettieren, ob in seiner klassischen oder in der modernen Pfännchen-Raclette-Variante, ist heute weit über die Landesgrenzen der Schweiz und Frankreichs hinausgewachsen und hat sich in ganz Europa sowie den USA verbreitet. Jedoch ist Bagnes im Wallis auch heute noch die Hauptstadt des Bratkäses und Raclette. Quelle: www.raclette.de

Weil Kochen Katinkas Passion ist, tischt sie unseren Lesern aber noch zusätzlich ein Rezept für eine Gemüsebeilage auf. Für vier bis fünf Personen putzt man einen Bund Karotten mit Grün. Die Stücke sollten so groß sein, dass sie in die Pfännchen des Raclettes passen. Dann kommen die Karottenstücke auf ein Backblech, werden mit drei bis vier Esslöffeln Olivenöl beträufeln, etwas gesalzen und bei 200 Grad für 20 bis 25 Minuten im Backofen gegart. Währenddessen wird eine Marinade hergestellt aus 40 Gramm geriebenem frischen Ingwer, einer geriebenen Knoblauchzehe, drei Esslöffeln heller Sojasoße, drei Esslöffeln Honig und etwas Reisessig.

„Alles verrühren und nach der Backzeit auf den Karotten verteilen“, erklärt die Frau, die schon bei Sternekoch Ralf Zacherl für „Rock ’n’ Roll im Mund“ sorgte. Dann kommen die Karotten nochmals für zehn Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Katinka Weidler: „Das kann man auch ruhig schon am Vortag zubereiten. Dann zieht es noch besser durch.“

Rote-Beete-Salat mit Senf und Ahornsirup

Zum Raclettekäse empfiehlt die Weinheimerin einen Rote-Beete-Salat mit Senf und Ahornsirup. „Das sorgt für Frische“, weiß sie. Dazu braucht man ein Kilo kleine Beeten, vier Esslöffel Apfelessig, zwei Teelöffel feinen Dijon-Senf, zwei Esslöffel körnigen Senf, einen Esslöffel Ahornsirup und 15 Gramm frischen Dill. Los geht’s mit der Zubereitung: Beeten schälen (bitte mit Handschuhen). Dreiviertel in sehr dünne Scheiben schneiden oder hobeln. In eine Schale legen, mit Apfelessig beträufeln und gut 45 Minuten ziehen lassen. Die restlichen Beeten grob reiben.

Für das Dressing beide Senfsorten mit dem Ahornsirup und dem Essig verrühren. Eine Prise Salz dazugeben. Den Dill fein hacken und dazugeben. Die geriebenen Beeten mit dem Dressing vermengen und 15 Minuten ziehen lassen, dann die Scheiben beziehungsweise Streifen dazugeben und vermengen. „Und dann genießen“, fordert Katinka Weidler auf.

Die Weinempfehlung

Die Levante-Küche wirft viele Aromen auf den Teller. Da muss der Wein einerseits standhalten, er darf sich aber auch nicht in den Vordergrund spielen. Bastian Bürner empfiehlt Claus Preisinger aus dem österreichischen Burgenland. Die rote Cuvée aus Blaufränkisch, Merlot und Zweigelt aus der Großlage Heideboden bringt mit dem Jahrgang 2018 Würze und Saftigkeit an den Gaumen. Mit dem Käse wirkt der Wein noch geschmeidiger und samtiger.

„Heideboden“ 2018, Weingut Claus Preisinger, Burgenland, Bio, 18 Euro

Foto: Bettina Ebert Ayurveda-Koch Volker Mehl macht Raclette mit einer indischen Gewürzmischung bekömmlicher.

Ayurvedische Geschmacksnote

Von Arabien geht es jetzt nach Indien. „Koch dich glücklich“ lautet das Motto von Ayurveda-Koch Volker Mehl. Der Heppenheimer ist Deutschlands angesagtester Ayurveda-Koch, Yoga-Lehrer, Visionär, Küchenphilosoph, Spiegel-Bestseller-Autor und zweifacher Gewinner des Gourmand World Cookbook Award 2015 und 2016 in der Kategorie „Best Indian Cuisine Book“ in Deutschland. In Reichelsheim betreibt er zusammen mit Anke Pachauer ein Ayurveda-Restaurant, in Heppenheim eine Kochwerkstatt. Mit seiner Ayurveda-Heimatküche hat er ein eigenes Genre geschaffen, das es so vorher nicht gab: authentisch, heimatverbunden und ganz nah bei den Menschen.

Entsprechend leichthändig gibt Mehl dem klassischen Raclette eine ayurvedische Geschmacksnote. Er sagt: „Im Sinne des Ayurveda macht es immer Sinn, Nahrung so zuzubereiten, dass sie möglichst leicht verdaulich und möglichst frisch zubereitet ist. Insofern ist Raclette natürlich perfekt, da es ganz frisch am Tisch zubereitet wird, quasi die Ayurveda-Idee im Alltag.“ Zusätzlich helfen Gewürze bei der Verdauung des fetthaltigen Käses, der ja an Silvester am späten Abend gegessen wird.

Er schlägt eine Gewürzmischung vor, die über den Käse gestreut werden kann. Der Name: Basic Garam Masala. Dafür braucht man je einen Teelöffel Anis-, Kreuzkümmel-, Fenchel- und Koriandersamen, schwarzen Pfeffer und einen dreiviertel Teelöffel Salz. Die Samen und der Pfeffer werden in einer Pfanne ohne Fett maximal eine Minute anrösten. „Danach alles zusammen mit dem Salz in einen Mörser geben und möglichst fein zerstoßen“, erklärt der Koch. So duftet das Raclette plötzlich nach Indien.

„Red & Spicy Würz Dip“

Wer auf Dips steht, kommt bei Mehls „Red & Spicy Würz Dip“ auf seine Kosten. Die Zutaten: eine rote Zwiebel, eine rote Chilischote, ein gewürfelter Vollkorntoast, der Saft einer Zitrone, zwei rote Paprika, ein Teelöffel edelsüßes Paprikapulver, die Nadeln von einem Zweig Rosmarin, ein Esslöffel Tomatenmark, ein halber Teelöffel Meersalz, 80 Milliliter Olivenöl. Und jetzt geht es ans Zubereiten: Paprika schälen und in Würfel schneiden. Zwiebeln abziehen und würfeln. Chili und Rosmarin fein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen, Paprika, Chili, Zwiebeln, Brot zugeben und anrösten. Dann alles aus der Pfanne zusammen mit den restlichen Zutaten in ein hohes Gefäß geben, cremig pürieren, eventuell noch etwas Öl zugießen. Der Dip passt prima zu Kartoffeln. Wer will, nimmt anstatt der üblichen Kartoffeln Süßkartoffeln. Dann kommt das würzige Aroma des Dips noch besser zur Geltung.

Dazu ein guter Tropfen

Mit einem Potpourri an Gewürzen und Aromen fällt die Wahl zu Volker Mehls Empfehlung auf den Auxerrois vom Weingut Odinstal – hoch oben in Wachenheim gelegen. „Die Frische, die der Wein mit sich bringt, balanciert den Käse aus“, weiß Bastian Bürner. Nur sollte der Käse nicht zu kräftig und fettig sein. Die komplexen Kräuteraromen und die Vielschichtigkeit, die den Auxerrois auszeichnen, passen zum ayurvedischen Einfluss.

„Auxerrois 350 N.N.“ 2021, Weingut Odinstal, Wachenheim, Pfalz, Demeter, 31,50 Euro

Foto: Privat Bastian Bürners Liebe gilt dem Wein.

