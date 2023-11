Ein 32-jähriger Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 9 Uhr, wie eine unbekannte Person ein Fahrzeug in der Leibnizstraße öffnete, eine Geldbörse an sich nahm und umgehend flüchtete. Ein weiterer 42-jähriger Zeuge verfolgte den unbekannten Täter und stellte ihn vor einer Tiefgarage. Im Rahmen der Konfrontation zog der Unbekannte zwei Messer aus seiner Tasche und drohte dem 42-Jährigen damit. Aufgrund der Bedrohung sah der 42-Jährige von dem weiteren Festhalten des bislang unbekannten Täters ab, sodass dieser flüchtete. Eine eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.