Räuber in die Flucht geschlagen

In der Nacht zum Donnerstag, dem 14.03., wurde ein 34 Jahre alter Mann kurz vor 01.00 Uhr in Bensheim von einem Unbekannten mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht.

Der Kriminelle forderte in der Schwanheimer Straße, vor der Hauptunterführung des Bahnhofes, die Herausgabe der Bauchtasche und des Handys. Der 34-Jährige schlug dem Angreifer daraufhin mit der Faust ins Gesicht, worauf der Unbekannte ohne Beute zu Fuß vom Tatort flüchtete. Der 34-Jährige zog sich an der abgebrochenen Flasche bei der Auseinandersetzung eine leichte Verletzung an der Hand zu. Daher dürfte der Angreifer eine auffällige Verletzung im Bereich eines Auges davongetragen haben.