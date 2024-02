Ralf Mittelbach wird neuer Kommandant der Feuerwehr Weinheim

Wenn jemand die Feuerwehr versteht, dann ist es dieser Mann: Ralf Mittelbach, 43 Jahre alt, angehender Brandoberinspektor und seit rund 30 Jahren in verschiedenen Haupt- und Ehrenämtern der Feuerwehr Weinheim aktiv. Nun steht er an deren Spitze, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Der Weinheimer Gemeinderat hat am Mittwochabend mit überwältigender Mehrheit den waschechten Weinheimer zum neuen Feuerwehrkommandanten gewählt. Damit füllt Mittelbach in Diensten der Stadt Weinheim die Stabsstelle für Feuerwehr und Katastrophenschutz aus, gleichzeitig führt er ein Team von hauptberuflichen Brandschützern sowie die Freiwillige Feuerwehr Weinheim. Mittelbach tritt damit die Nachfolge von Bernd Meyer an, der zum Katastrophenschutz des Kreises Bergstraße wechselt.

Ralf Mittelbach privat

Ralf Mittelbach, der mit seiner Familie auch privat in Weinheim wohnt und in diesem Jahr zum zweiten Mal Vater wird, ist mit Führungsaufgaben bei der Wehr bereits vertraut. Schon vor einigen Jahren führte der unvergessene Kommandant Reinhold Albrecht den jungen Kameraden an verantwortliche Aufgaben heran.

Seit 2018 ist er im Hauptamt Stellvertreter auf der Stabsstelle und schon länger ehrenamtlich für die weithin geschätzte Öffentlichkeitsarbeit der Weinheimer Feuerwehr zuständig. Von 2013 bis 2021 führte Mittelbach die Abteilung Stadt der Weinheimer Feuerwehr. Von Dezember 2020 bis Mai 2021 leitete er als „Vizekommandant“ die Gesamt-Feuerwehr Weinheim während einer Vakanz schon einmal vorübergehend.

Foto: Thomas Rittelmann Der Feuerwehrchef privat: Seit 2019 ist Ralf Mittelbach mit Felisa verheiratet.

Ralf Mittelbach: ein Mann für neue Ideen

Häufig fiel Mittelbach durch ein engagiertes Auftreten für neue Ideen im Feuerwehrdienst auf, etwa beim Projekt „Helfer vor Ort“, beim „AED Projekt“ und immer wieder bei der Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung. Als Abteilungskommandant setzte er sich für die Gründung einer Kinderfeuerwehr und die Gründung eines Feuerwehrfördervereins ein, um die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr und des Ehrenamts auf ein sicheres Fundament zu stellen.

Foto: Sascha Lotz Ralf Mittelbach im Einsatz in Lützelsachsen.

Das Feuerwehrwesen ist dem neuen Kommandanten in die Wiege gelegt. Schon sein Großvater und sein Vater waren in der Feuerwehr in Führungspositionen.

Seit 2000 hauptamtlicher Feuerwehrmann

Hauptamtlich befindet sich Mittelbach schon seit Oktober 2000 in Diensten der Stadt Weinheim, seit 2002 bei der Stabsstelle Feuerwehr und Katastrophenschutz. Bis 2013 war der gelernte Schreiner in der Gerätewartung tätig. Ab 2009 unterstützte er seinen Mentor Reinhold Albrecht im vorbeugenden Brandschutz. Im Jahr 2013 wechselte er in die Feuerwehrverwaltung und ist dort seither für die Einsatzplanung verantwortlich. Als Stellvertreter gehörte auch die Ehrenamtsförderung zu seinen Aufgaben.