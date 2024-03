Raumausstatter-Ehepaar entwickelt eigenes Rentenmodell

Die einen bekommen eine Rente, die anderen eine Pension. Selbstständige haben diese finanzielle Absicherung im Alter oft nicht – oder nur in geringem Umfang. Das Raumausstatter-Ehepaar Traudel und Andreas Well kennt dieses Problem. Sie haben ihr eigenes „Rentenmodell“ entwickelt. Es dauerte allerdings Jahre und war mitunter ein steiniger Weg.

Zu lange auf Nachfolger spekuliert

Gemeinsam mit seiner Frau Traudel hatte Well zum 1. Januar 1999 die Raumausstattung Bock in der Bahnhofstraße in Hirschberg übernommen. „Die Schwiegereltern wollten sich altersbedingt zur Ruhe setzen. Und wir fanden es schade, wenn das Familienunternehmen aufgegeben wird“, erinnert er sich. Für seine neue unternehmerische Tätigkeit hatte der studierte Kirchenmusiker quasi umsatteln müssen. Well ging nochmals in die Lehre und legte die Meisterprüfung zum Raumausstatter im Jahr 1998 ab.

Elf Jahre hatte er in Zoltau als Kirchenmusiker gearbeitet. Auf der einen Seite verdiente man in diesem Job nicht so viel Geld, auf der anderen Seite hatte er immer jemanden wie einen Pfarrer oder eine Dienststelle vor sich. Well liebt zwar die Kirchenmusik und die Arbeit als Kantor, die er noch heute wahrnimmt, die unternehmerische Freiheit packt ihn aber auch. Also entschied er sich, etwas Neues zu wagen.

In den letzten drei bis vier Jahren reifte bei den Wells jedoch der Gedanke, sich zurückzuziehen: „Wir haben dabei zu lange auf einen Nachfolger spekuliert. Auch aus unserem Betrieb hat sich da leider nichts ergeben“, räumt der heute

65-Jährige Well ein. Das Unternehmerehepaar schaltete zunächst Anzeigen, und es kamen auch Bewerbungen. „Doch es bewarben sich völlig unerfahrene Leute. Da war nichts Ernstzunehmendes dabei“, gesteht der Unternehmer.

Die Leutershausener sind mit ihrem Problem, einen Nachfolger zu finden, nicht alleine. Auch auf der Ebene des Einkaufsverbands für Heimtextilien, in dessen Vorstand er sitzt, wird dies intensiv diskutiert und nach einer Lösung gesucht – bislang ohne nennenswerten Erfolg. Für Andreas Well sind die Ursachen vielfältig: „Die jungen Leute von den Meisterschulen können Betriebe wie unseren nicht einfach so übernehmen. Die Erfahrungen fehlen. Zudem besitzt das Handwerk bundesweit keine Lobby. Dies erschwert die Nachfolgesuche.“ Mitschuld habe für ihn auch die SPD, die in den 70er-Jahren propagierte, dass jeder studieren müsse.

„Vor zehn Jahren sah es in unserer Branche nicht so gut aus. Das hat sich mittlerweile geändert“, freut sich Well und lässt durchblicken, dass er und seine Frau gerne noch ein paar Jährchen dranhängen würden.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Die Raumausstattung Bock in der Bahnhofstraße 21 steht seit Jahrzehnten für Qualität.

Zwei Mietwohnungen entstehen

So nach und nach reifte das Altervorsorgemodell. Eine zentrale Frage lautete dabei: Was passiert mit der Immobilie und dem 650 Quadratmeter großen Grundstück. Ein Verkauf kam eher nicht infrage. Auf der anderen Seite sollte aus dem Haus permanent etwas erwirtschaftet werden.

Bäcker, Fitnessstudio, Gemeindehaus oder Bürgerhaus – es gab viele Vorschläge für die weitere Nutzung. Am Ende zerschlug sich alles. Da hatte er die zündende Idee: Beim Rundgang im ersten Stock des Gebäudes erläuterte er voller Begeisterung, wie es hier zukünftig aussehen soll. Da müsse etwas weg, dort auch. Den Raum könne man dafür benutzen. Und der Wasseranschluss sei auch da. „Die Fläche umzugestalten, ist gar nicht so schwierig wie gedacht“, betont Well. Am Ende lag die Lösung auf dem Tisch: Im ersten Stock, wo sich bislang noch Ladenfläche befindet, entstehen eine 75 und eine 120 Quadratmeter große Wohnung. „Die bekommen wir bestimmt schnell vermietet. Die Lage ist ja günstig.“

Der Unternehmer hat somit ein weiteres Standbein für die Altersvorsorge. Das Geschäft bleibt demnach, allerdings wird es verkleinert. „Wir fahren beim Sortiment etwas zurück. Bodenbeläge werden wir nicht mehr haben und auch beim Sonnenschutz werden wir zurückhaltend agieren.“ Ganz aufgeben wollen die Wells aber noch nicht, schließlich laufe das Geschäft mit den fünf Mitarbeitern derzeit gut. „Wir können so unser Raumausstattungsgeschäft so lange weiterlaufen lassen, wie wir wollen. Das ist sehr gut.“

Das Lager nebenan