Rehkitzrettung Weinheim: Einsatz künftig nur noch unter diesen Bedingungen

Wenn Landwirte während der Brut- und Setzzeit ihre Felder mähen wollen, müssen sie sicherstellen, dass sich dort kein Wild aufhält, das den Klingen der Maschinen zum Opfer fallen könnte. Unterstützung hierbei kommt von den ehrenamtlichen Helfern der Rehkitzrettung Weinheim. Doch unmittelbar vor Saisonbeginn meldet sich der Verein mit schlechten Neuigkeiten zu Wort. Er kann, so erklärt er per Mitteilung, seine ehrenamtliche Tätigkeit in dieser Saison nur bedingt anbieten. Zum ersten Mal knüpfen die Tierretter ihren Einsatz an Bedingungen. Dazu gehört eine juristische Absicherung für Vereinsmitglieder. Eine Konsequenz aus rechtlichen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hauptgrund für diese Entwicklungen sei der Mangel an Ehrenamtlichen, die Jahr für Jahr weniger würden. Die „Arbeitszeiten“ seien vorwiegend nachts und in den frühen Morgenstunden, was für viele Menschen schon grundsätzlich nur schwer mit Job und Familie vereinbar sei. Einige gingen direkt vom Einsatz zur Arbeit, aber das halte man nicht lange durch, schon gar nicht, wenn mehrere Einsätze aufeinander folgten und permanent nur ein paar Stunden Schlaf zur Verfügung übrig blieben.

Foto: Rehkitzrettung Kitze verharren im hohen Gras. Um sie aus diesem zu bergen, dafür bedarf es menschlicher Unterstützung.

Von den aktuell knapp 50 Mitgliedern der internen WhatsApp-Gruppe stünden viele nur sporadisch oder an den Wochenenden zur Verfügung. Schnell bleibe lediglich eine Handvoll Kitzretter übrig, die regelmäßig aktiv seien. Gerade bei den Drohnenpiloten, die in der Vogelperspektive nach Wild Ausschau halten, und auch den sogenannten „Spottern“, die das Wärmebild auslesen, brauche es aber erfahrene Leute. Ansonsten summierten sich die Verluste an Tieren schnell auf eine Anzahl, die bei kompetenter Suche in einer kompletten Saison zusammenkäme. „Anders ausgedrückt, eine Suche sollte immer bestmöglich und im Sinne der Tiere ausgeführt werden, statt einfach nur, um einer Pflicht nachgekommen zu sein!“, schreibt der Verein.

Foto: Rehkitzrettung Die Felder werden per Drohne und Wärmebildkamera abgesucht. Voraussichtlich sind in diesem Jahr nur zwei von vier Teams im Einsatz.

Ein weiteres Problem seien die deutlich weniger gewordenen Spenden, was natürlich auch an der aktuellen geopolitischen Lage und deren Folgen liege. Viele Menschen hätten einfach weniger Geld zur Verfügung. Die Rehkitzrettung Weinheim habe allein dieses Frühjahr erneut über 2000 Euro in Ausrüstung, Technik, Versicherungen und Infomaterial investiert. Ohne Unterstützung durch den Tierschutz Weinheim wäre das nicht möglich gewesen. Dazu gesellten sich in den kommenden drei Monaten noch enorme Spritkosten, im Schnitt legten die Kitzretter 2500 Kilometer in der Saison zurück. Umso erfreulicher fände es der Verein, wenn zumindest alle beteiligten Landwirte und Jagdpächter dieses Jahr zu einer Spende bereit wären: „Denn letztendlich übernehmen die Weinheimer Kitzretter deren Pflichten.“

Anzeige wegen Jagdwilderei

Genau hier wolle der Verein sich künftig absichern. Deshalb verschickte er ein Schreiben an die zuständigen Jagdpächter, das dieser Redaktion vorliegt. Darin heißt es, dass er nach Rücksprache mit der Unteren Jagdbehörde, dem Veterinäramt und der Polizei Weinheim seine Arbeit an einige Bedingungen knüpfen werde, um rechtlich abgesichert zu sein. „Wie Sie sicherlich wissen, ist die Jungwildrettung eine jagdliche Tätigkeit und fällt somit ins Jagdrecht.“ Mit diesem gingen nicht nur gewisse Rechte, sondern auch Pflichten einher, unter anderem die zur Hege des Wildes.

Foto: Rehkitzrettung

Nach Ansicht der Tierretter ergebe sich hier auch eine grundsätzliche Mitwirkungspflicht, „Landwirte bei den Suchen nach Jungwild in den Flächen bestmöglich zu unterstützen“. „Nun gibt es leider bedauerliche Einzelfälle, in denen die Mitwirkung der Jagdpächter und von deren Mitjägern eher halbherzig oder sogar seit Jahren quasi nicht vorhanden ist“, kritisiert die Rehkitzrettung. Bisher habe der Verein in diesen Revieren auf Anfrage der Landwirte trotzdem gesucht. „Da es uns in erster Linie um das Wohl der Tiere geht. Wenn wir uns dann jedoch immer wieder mit Vorwürfen der Jagdwilderei oder sogar Anzeigen rumärgern müssen, ist die Basis für unsere Arbeit einfach nicht mehr gegeben.“ Die Konsequenz: Künftig bietet die Rehkitzrettung drei Optionen zur Auswahl.

Möglichkeit Numero eins – dabei sein: Landwirt und Jagdpächter sind bei jeder Suche anwesend, übernehmen das Sichern der gefundenen Tiere und nach dem Mähen auch die Freilassung. Der Verein stellt Pilot, Drohne und ein kleines Team. Hierbei weist die Rehkitzrettung jedoch darauf hin: Die Suchen beginnen meist ab 3 Uhr nachts. Option zwei – eine Unterschrift: Hier erteilt der jeweilige Jagdpächter schriftlich eine grundsätzliche Freigabe zur Suche und Entnahme von Wild auf seiner Pacht für den Zeitraum vom 15. April bis zum 15. Juli des laufenden Jahres. „Wir wickeln Suche, das Sichern und Freilassen komplett eigenständig ab, es muss lediglich zeitnah gemäht werden“, so der Verein. Gesicherte Tiere sollten nicht länger als 4 bis 5 Stunden in den Boxen verbleiben müssen. Die dritte Alternative – sich selber kümmern: Ansonsten bleibt nur noch übrig, dass die Landwirte und/oder Jagdpächter selbst für die gesetzlich geforderten Maßnahmen zum Schutz des Wilds vor der Mahd sorgen. Oder sie beauftragen eine andere Kitzrettung mit der Suche. „Hier können wir an die Kollegen der Rehkitzrettung Rhein-Neckar verweisen.“

Schließlich weist der Verein mit Blick auf seine personelle Situation noch darauf hin, dass es ihm in dieser Saison vermutlich nur noch möglich sei, zwei von vier Drohnenteams loszuschicken. „Daher kann es leider auch zu Absagen kommen, sollten wir bereits komplett ausgebucht sein.“ Aber birgt das alles nicht die Gefahr, dass einzelne Landwirte nun einfach ihre Felder mähen, ohne sie nach Wildtieren abzusuchen? „Das steht zu befürchten“, erklärt der Verein auf Anfrage. Deshalb habe er sich an die Bürgermeister der Region gewandt, mit der Bitte, einen entsprechenden Appell öffentlich zu machen. „Heddesheim hat schon reagiert, Weinheim hat auch zugesagt und andere folgen hoffentlich noch.“ In diesem Appell wird darauf hingewiesen, dass der Tierschutz mittlerweile auch im Grundgesetz verankert ist. Der Artikel 20a schreibt den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen und von Tieren vor. Paragraf 1 des Tierschutzgesetzes wiederum besagt, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. „Die Mahd ohne Schutzmaßnahmen ist für sich allein kein vernünftiger Grund, ein Tier zu verletzen oder zu töten“, so der Hinweis des Vereins.

Foto: Rehkitzrettung