Nachhaltige Rohstoffwirtschaft – wie geht das?

Wie können wir die nötige Energiewende gemeinsam mit einer fairen und nachhaltigen Rohstoffwirtschaft umsetzen? Darüber diskutierten Camila Rodríguez (Bildungsreferentin der Handy-Aktion Baden-Württemberg) und Felix Roll (Werkstatt Ökonomie) vor Kurzem im Café Grenzenlos in Hirschberg. Auf Einladung der VHS Badische Bergstraße und der Eine-Welt-Gruppe sprachen sie über die dringend notwendige Rohstoffwende. Allen ist klar – es muss sich etwas ändern. Die große Frage, die im Raum steht: Wie ist das umsetzbar?

In welchen Ländern werden Rohstoffe abgebaut?

Weltweit sind die wichtigsten Rohstoffproduzenten Mexiko (Silber), Chile (Kupfer), Demokratische Republik Kongo (Kobalt), Südafrika (Chrom, Mangan), Indonesien (Nickel), Australien (Bauxit, Eisenerz) und China (Silizium, seltene Erden, Indium, Molybdän, Zink).

Foto: Adobe Stock Unser Bild zeigt ein Kupfererz aus einer Mine in Chile.

Wofür werden die abgebauten Metalle benötigt?

Die Bodenschätze werden hauptsächlich für die Produktion von Elektrogeräten, die Energieversorgung, die Bauindustrie, das Transportwesen und zum Bau von erneuerbaren Energien benötigt.

Warum ist eine Rohstoffwende so wichtig?

Deutschland importiert einen Großteil seiner Rohstoffe aus dem Ausland. Beispielsweise stammen 92 Prozent des deutschen Bedarfs an Aluminium-Grundstoff Bauxit aus Guinea. Natürliche Ressourcen wie Edelmetalle sind endlich, in absehbarer Zukunft wird ihr Vorkommen immer knapper. Gleichzeitig steigt die Nachfrage an Rohstoffen, um den Ausstieg aus fossilen Energien zu ermöglichen. Außerdem birgt die Gewinnung von Rohstoffen Risiken für Umwelt, Mitarbeiter und Anwohner der Minen.

Wie hängt die Energiewende mit der Rohstoffwende zusammen?

Sonne, Wind und Wasser statt Kohle, Öl und Gas – eine neue Art der Stromgewinnung ist im Kampf gegen die Klimakrise essenziell. Allerdings wird für den Weg zu mehr erneuerbarer Energie auch mehr abbaubare Metalle benötigt. Die Europäische Union veröffentlichte 2011 eine Liste mit „kritischen Rohstoffen“, die für die Herstellung von vielen Produkten unverzichtbar sind, gleichzeitig aber ein hohes Versorgungsrisiko aufweisen. Im Jahr 2020 standen zum Beispiel Bauxit, Kobalt und Lithium auf dieser Liste.

Foto: Adobe Stock Für Photovoltaik- und Windkraftanlagen werden in Zukunft mehr Rohstoffe benötigt.

Beispiel Antapaccay-Mine: Welche Auswirkungen hat der Abbau von Rohstoffen auf Anwohner und Umwelt?

Die Antapaccay-Mine ist eine gigantische Kupfermine in Peru. Durch den Rohstoffabbau sind Böden, Trinkwasser und Luft durch Schwermetalle verschmutzt. Das hat verheerenden Auswirkungen auf Menschen und Tiere. Die Anwohner in der Region leiden unter zahlreichen gesundheitlichen Problemen. Dazu gehören Atembeschwerden, Kopf-und Magenschmerzen sowie Harn- und Nierenprobleme. Sie machen die Mine auch für Krebserkrankungen in der Region verantwortlich.

Stichwort Lieferkettengesetz: Was ändert sich aktuell in der EU und in Deutschland?

Im vergangenen Jahr trat das Lieferkettengesetz in Deutschland zunächst für Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern in Kraft. Firmen müssen künftig dokumentieren, dass von ihnen importierte Produkte aus Drittländern dort nicht zu Kinderarbeit oder Umweltschäden führen.

Seit Anfang dieses Jahres gilt es auch für Betriebe mit mindestens 1000 Angestellten im Inland. Vergangene Woche stimmten im EU-Parlament eine Mehrheit für das Gesetz. Das Europäische Parlament muss der Vorlage nun ebenso zustimmen.

Wie kann eine Rohstoffwende gelingen?

Ein Schritt in die richtige Richtung wurde bereits mit dem Lieferkettengesetz getan. Denn ökologische und menschenrechtliche Sorgfalt sowie Umwelt- und Sozialstandards im globalen Handel sind essenziell für eine erfolgreiche Rohstoffwende.

Dazu gehören auch die Beteiligung betroffener Bevölkerungen und die Umstrukturierung von Produktionsbereichen. Die Förderung von Fahrrad- und Fußgängermobilität, das Recht auf Reparatur sowie die Weiterentwicklung von Recyclingtechnologien sind ebenfalls zentral für eine nachhaltige Zukunft.

Was können Verbraucher tun?

Als Verbraucher kann man ebenfalls seinen Beitrag leisten. Ein guter Anfang ist es, sich gründlich zu informieren. Zu Beispiel, über die Auswirkungen des eigenen Konsumverhaltens. Zum Thema Rohstoffwende gibt es auf der Website der gemeinnützigen Organisation Inkota das Angebot, kostenloses Informationsmaterial herunterzuladen. Im Alltag hilft es auch, sich bei bestimmten Produkten für die nachhaltigere Alternative zu entscheiden. Außerdem muss nicht jedes defekte Produkt durch ein neues ersetzt werde – reparieren oder recyceln tut es manchmal auch.

Welche Möglichkeiten gibt es zusätzlich in Hirschberg?

Seit dem Jahr 2017 ist Hirschberg eine Fairtrade-Gemeinde. Daher gibt es dort zusätzliche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Im Rahmen der Handy-Aktion Baden-Württemberg wurde im Rathaus ein Behälter aufgestellt, in dem alte Smartphones abgegeben werden können.

