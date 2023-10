Trauer um Rudi Glock - er hat sich um Weinheim verdient gemacht

Allen politischen Turbulenzen zum Trotz, die derzeit den Weinheimer Gemeinderat prägen, stand am Beginn der Sitzung am Mittwochabend ein Moment des Innehaltens, der Trauer und des Respekts für einen Mann, der viel für die Stadt Weinheim bewegt hat: „Am 17. Oktober ist unser langjähriger Erster Bürgermeister Rudi Glock im Alter von 85 Jahren gestorben“, informierte Oberbürgermeister Manuel Just die Stadträte, die sich für eine Schweigeminute von ihren Sitzen erhoben.

Kämmerer und Sozialdezernent

Kurz fasste OB Just den Werdegang Glocks zusammen, der von 1979 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben im Jahr 2005 Kämmerer der Stadt Weinheim war. Im Jahr 1989 übernahm er zusätzlich die Aufgabe des Ersten Bürgermeisters. „Als Sozialdezernent war er Ansprechpartner und Ratgeber von Hilfesuchenden. Das soziale Miteinander in unserer Stadt und die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte waren ihm ein besonderes Anliegen. Zahlreiche Vereine durften auf seine Unterstützung zählen“, würdigte Just das Wirken von Rudi Glock, dem für seine besonderen Verdienste am 11. Dezember 2002 die Bürgermedaille der Stadt Weinheim verliehen wurde. „Mit dieser Auszeichnung wurde ebenfalls sein vielfältiges Engagement auf sportlicher und kultureller Ebene, insbesondere im Bereich des Handballsports, gewürdigt“, ging der Oberbürgermeister auf das vielfältige Wirken des ehemaligen Bürgermeisters ein und fügte hinzu: „Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und den Kindern mit ihren Familien. Wir werden den Menschen Rudi Glock vermissen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Verlässlicher und hilfreicher Kollege

Viele Jahre lang bildete Glock zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister – und heutigen Ehrenbürger – Uwe Kleefoot eine schlagkräftige Verwaltungsspitze. „Er war mir jederzeit ein verlässlicher und hilfreicher Kollege“, erinnert sich Kleefoot und fügte hinzu: „In dieser Arbeit hat er sich um die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt verdient gemacht. Ich bin froh darüber, dass wir in unserem gemeinsamen Ruhestand noch viele freundschaftliche Begegnungen hatten. Mein Mitgefühl gilt seiner Frau Anneliese und seiner Familie.“

Handballer und Sportfunktionär

Aber nicht nur beruflich war Rudi Glock in der Öffentlichkeit sehr präsent. Teamgeist und Fairness prägten den Lebensweg des Hohensachseners – sowohl im Umgang mit seinen Mitarbeitern im Rathaus als auch in seinem Sportlerleben, das bei der SG Hohensachsen als Abwehrspieler auf dem Großfeld seinen Anfang nahm. Nach der aktiven Zeit war er zwölf Jahre lang als Schiedsrichter bis in die höchste Spielklasse tätig und schlug dann eine internationale Karriere als ehrenamtlicher Handballfunktionär ein, die ihn bis auf den Posten des Schatzmeisters des Handball-Weltverbandes IHF (1988 bis 2000) führte. Zwar musste er für die vielen Reisen zu großen Meisterschaften 20 Jahre lang seinen Jahresurlaub opfern, aber dafür durfte er fünf Olympische Spiele (Seoul, Barcelona, Atlanta, Sydney und Athen) live miterleben.

Vereins- und Familienmensch

Unvergessen ist auch sein vielfältiges Engagement für Hohensachsener und Weinheimer Vereine. Von der Feuerwehr über die SG Hohensachsen, den Obst- und Gartenbauverein, den MGV 1850, die Freien Wähler und den Partnerschaftsverein bis zum Kirchenchor und dem Heimat- und Kerweverein „Alt Weinheim“ reicht die Liste, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Dass er auf seinem Weg immer seine Frau und die Familie an seiner Seite wusste, empfand er als besonderes Glück. pro