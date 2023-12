„Saase“ bekommt wieder einen Weihnachtsmarkt

„Lützelsachsen ohne Weihnachtsmarkt? Unvorstellbar!“, das war die erste Reaktion von Michaela Münd, als sie erfuhr, dass es in diesem Jahr wieder niemanden geben sollte, der einen Weihnachtsmarkt im größten Weinheimer Ortsteil organisieren wollte. Ein paar Telefonate im Freundeskreis sollten reichen. „Also packen wir es selbst an“, meldete Michaela Münd an Ortsvorsteherin Doris Falter weiter, die sich natürlich freute. Sie fügte schon einen Tag später das Team zusammen.

Die Vorbereitungen liefen an. Und jetzt, am Sonntag, 17. Dezember, 14 Uhr, ist es soweit. Lützelsachsen hat wieder einen Weihnachtsmarkt, wie früher vor der Winzerhalle mitten im Ort. Dort verkaufen regionale Aussteller ihre Geschenkartikel, geboten wird eine Tombola und dann werden Weihnachtsbäume versteigert. Lützelsachsener Vereine und Chöre gestalten den musikalischen Teil.

Familiär vorbelastet

Das Organisationsteam besteht aus Bettina Trilsbach, Rainer Ackermann, Eugen Münd, Michaela Münd und Ortschaftsrätin Nadja Weiß. Sie hat übrigens einen besonderen Bezug zum „Saasemer Weihnachtsmarkt“: Ihr Vater Friedrich Lehr hatte während seiner Zeit als Vorsitzender des Verkehrs- und Heimatvereins den Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen. Viele Jahre lang war er ein Highlight im Lützelsachsener Veranstaltungskalender.

Das Team ist orts- und traditionsverbunden, wie Eugen Münd, den man als Kerwepfarrer kennt: „Als ich von Friedl Lehr gehört habe, dass wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden soll, war mir sofort klar, da mach ich mit, um für unser Dorf was Gutes zu tun.“ Der Weihnachtsmarkt schaffe die Möglichkeit zum Austausch mit alten Bekannten und mit Menschen, mit denen man sonst keine Berührungspunkte hat, wünscht sich Bettina Trilsbach. Und Rainer Ackermann ergänzt: „Der Weihnachtsmarkt muss als Begegnungsmöglichkeit erhalten bleiben. Lützelsachsen soll offen und lebendig bleiben und sich nicht zum reinen Schlafort entwickeln.“

Tassen mitbringen!

Auf Nachhaltigkeit achten die Organisatoren auch: Sie wünschen sich von den Besuchern, dass sie für heiße Getränke ihre eigenen Tassen mitbringen, das spart Energie und Arbeit.

