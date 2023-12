Sandsäcke sollen am Landgraben vor Überschwemmung schützen

Das nennt man eine pragmatische Lösung: Das Tiefbauamt der Stadt bestückt derzeit die Tiefpunkte am Damm des Landgrabens zum Wohngebiet Ofling mit Sandsäcken, um die Häuser im Weinheimer Südwesten bis zu einem „HQ100“ zu schützen. Das teilte das Rathaus jüngst per Pressemitteilung mit. „HQ100“, so nennt man ein Hochwasserereignis mit einer statistischen Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jahren.