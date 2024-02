Sanierung der DBS-Sporthalle: Jetzt geht's los!

Feuchtigkeitsschäden, Technikausfälle, ein nicht mehr zeitgemäßer Energieverbrauch, neue Brandschutzauflagen und das Anrecht auf Barrierefreiheit – an der Sanierung der 50 Jahre alten Sporthalle der Weinheimer Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) führt kein Weg vorbei. 9,8 Millionen Euro lässt sich die Stadt Weinheim das Megaprojekt kosten, das in der kommenden Woche startet. Zunächst mit der Einrichtung der Großbaustelle. Erst am 23. März, pünktlich zum Start der Osterferien, werden die Hallen komplett gesperrt. Und das bis zum Ende der Sommerferien – 2025 wohlgemerkt. Eine anderthalb Jahre lange Durststrecke für die Schüler und Vereine, die die Halle nutzen.

Es ist höchste Zeit

Seit Monaten beschäftigen sich die städtischen Mitarbeiter und beauftragten Architekten mit dem Projekt. Am Dienstag informierten sie bei einem Vor-Ort-Termin über die anstehenden Arbeiten und den zeitlichen Ablauf. Beim Rundgang wurde deutlich: Es ist höchste Zeit. In den Lager- und Geräteräumen tropft es von der Decke. Eimer fangen das Nötigste ab. Wer die metallene Leiter unters Dach hochkraxelt, kann das ein oder andere Loch entdecken. Und außerdem eine technische Ausführung, wie sie den heutigen Standards nicht mehr entspricht.

Schon 2016 waren in einem ersten Bauabschnitt die Umkleiden und Sanitärräume der Sporthallen saniert worden. Auch eine der vier Hallen bekam damals einen neuen Boden und eine neue Prallwand. Zudem wurde ein Teil der Technik erneuert. Was jetzt folgt, umfasst deutlich mehr und vor allem deutlich mehr als noch 2016 gedacht.

Am frühen Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim in die Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer Schule gerufen. Aus einem Deckenstrahler schlugen Flammen.

Auflagen und Chancen

Ziel: Eigenstromversorgung

Fahrstuhl für Barrierefreiheit

Für Barrierefreiheit wird künftig ein Fahrstuhl sorgen. Er führt vom Erdgeschoss an der Ostseite zum höher gelegenen Foyer. Tim Scheil vom Amt für Bildung und Sport weiß: „An der DBS sind derzeit drei Schüler, die auf den Rollstuhl angewiesen sind.“ Wichtig ist der Lift aber auch für Vereine, die die Halle nutzen, und für die Gäste bei Sportveranstaltungen. Die sollen auch künftig von der Tribüne jubeln. Sie wird zwar nicht ersetzt, aber rundum überholt. 800 Menschen können nach den Sommerferien 2025 wieder von dort aus Spiele in der großen Drei-Feld-Halle verfolgen. Zum Sanierungsumfang gehört neben einem neuen Dach, der Fassade und der Heizanlage die Erneuerung des Schwingbodens als wichtigstes Spielgerät und der Prallwände, die den Aufprall der Sportler abfedern sollen.

Was ist dem Sportunterricht?

Nichtsdestotrotz: Anderthalb Jahre sind eine lange Zeit. Wie wird sich der Sportunterricht an der DBS in diesen Monaten bewerkstelligen lassen? Die kommissarische Schulleiterin Andrea Volz bleibt entspannt: „Im Sommer werden wir ins Freie ausweichen.“ Zum Sepp-Herberger-Stadion ist es nicht weit. Außerdem können andere Hallen genutzt werden. Ausweichorte in der Nähe sind die Heidi-Mohr-Halle sowie die Sporthallen von AC und TSG. Grundsätzlich stehen aber auch die Mehrzweckhallen in Hohensachsen und Lützelsachsen zur Verfügung sowie die Kreissporthalle am Kreisschulzentrum. „Falls die Schulen dahin ausweichen wollen, gibt es auch ein Budget für die Schülerbeförderung dorthin“, erklärt Weinheims Pressesprecher Roland Kern.