Sanierung der Goetheschule in Hemsbach kommt günstiger

In den Sommerferien soll die Sanierung beginnen: Der Gemeinderat in Hemsbach hat am Montagabend den Auftrag für die Hauptarbeiten in der Goetheschule vergeben. Den Auftrag für die Elektro-Installationsarbeiten geht an die Firma Amend GmbH & Co. KG aus Weinheim, die das Projekt zum Angebotspreis von 843 000 Euro ausführen will. Acht Firmen hatten an der Ausschreibung teilgenommen, immerhin vier lagen über einer Million Euro. Auf 1,14 Millionen Euro hatte auch die Stadtverwaltung die Elektroarbeiten zuletzt geschätzt. Jetzt gibt es die Maßnahme 296 000 Euro günstiger, was das Gremium natürlich freute.