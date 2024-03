Gute Nachrichten zum Saukopftunnel an der Bundesstraße 38 zwischen Weinheim und Birkenau: Das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises teilte mit, dass die Arbeiten am Tunnel am heutigen Freitag abgeschlossen werden können und der Tunnel somit heute Nacht nicht mehr gesperrt werden muss.