Schaufenster: Was in Weinheim erlaubt ist und was nicht

Es wäre ein echtes Schreckensszenario: Auf dem historischen Marktplatz in Weinheim eröffnet ein Fast-Food-Restaurant. Schon weithin sichtbar, an einem 20 Meter großen Werbeturm, prangt das goldene „M“. Tische, Stühle und Mülleimer sind auf dem halben Marktplatz verteilt. Rund um die Weinheim Galerie erhellen Lichtspots den Dürreplatz in den Abendstunden und blenden den Verkehr in alle Richtungen. In der Fußgängerzone schweben überdimensionale große, bunte Werbeschilder knapp über den Köpfen der Kunden. Die wiederum drücken sich ihre Nasen an den buntbeklebten Schaufenstern platt, weil sie nicht hineinschauen können – genau so würde der Kernbereich der Stadt Weinheim ohne eine Gestaltungssatzung aussehen. Jeder Gewerbetreibende könnte machen, was er will.

Enge Zusammenarbeit

Zum Glück hat die Stadt Weinheim mit Kathrin Feißt (29) und Kastor Höhn (45) zwei ausgewiesene Fachleute, die das zu verhindern wissen. Charmant, freundlich, sehr kompetent aber auch bestimmend und auf die Vorschriften beharrend – so haben wir die beiden bei einem Rundgang durch die Innenstadt kennengelernt. „Wir tragen mit unserer Arbeit dazu bei, dass die Innenstadt auch weiter ihre Attraktivität behält“, sind der Ingenieur für Stadtplanung und die studierte Verwaltungsrechtlerin sicher, dass das der richtige Weg ist. Das Amt für Baurecht und Denkmalschutz sowie das Amt für Stadtentwicklung arbeiten hier eng zusammen. Gemeinsam informiert man Eigentümer, Geschäftsinhaber und den Einzelhandel über die Satzung, wenn das Gewerbe angemeldet wird. „Gerne kommen wir auch persönlich vorbei und geben Tipps und zeigen mögliche Alternativen auf“, so Kathrin Feißt.

Foto: Michael Callies Das Bürgerbüro hat seine Schaufensterbeklebung mittlerweile korrigiert. Jetzt ist die Fläche vorbildlich.

Keine abweisende Wirkung

Bekanntlich dürfen in Weinheim maximal nur 25 Prozent der Schaufensterfläche dauerhaft beklebt werden. Am eigenen Leib hatte die Stadt ja zuletzt erfahren, dass das nicht immer eingehalten wurde. Beim viel zu stark beklebten Schaufenster des Bürgerbüros am Dürreplatz musste jetzt auch die Stadtverwaltung nachbessern und die Beklebung deutlich reduzieren. In der Satzung heißt es: „Damit wird zum einen dem Interesse der Geschäftstreibenden Rechnung getragen, die Schaufenstergestaltung individuell vornehmen und zum Beispiel auf besondere Angebote in bestimmter Weise hinweisen zu können, auf der anderen Seite wird sichergestellt, dass Schaufenster als solche wahrnehmbar bleiben und keine weitgehend geschlossenen nicht einsehbaren Erdgeschosszonen entstehen, die eine abweisende Wirkung haben und sich damit negativ auf das Ortsbild bzw. den Straßenraum auswirken.“

Bei dem Wert, den man 2022 in die neu erarbeitete Satzung aufnahm und der in der jüngsten Vergangenheit bei neuen Gewerbetreibenden oder Dienstleistern für Irritationen sorgte, orientierte sich die Verwaltung auch an anderen Kommunen. „Es gibt Städte, da liegt dieser Wert deutlich unter 25 Prozent“, rechtfertigt Feißt die zugebilligte Fläche.

Übrigens, ebenso getönte Verglasungen und Milchglas sind im gesamten Kerngebiet nicht erlaubt. Auch dies würde die Fassaden abwerten, wird auch diese Maßnahme in der Satzung entsprechend begründet. In Weinheim weiß man natürlich auch, dass gerade Werbeanlagen wie zum Beispiel Schilder Ausdruck einer dynamischen Wirtschaft sowie einer lebhaften Stadt sind, allerdings können etwa ein vermehrtes Auftreten oder zu groß dimensionierte Schilder zu einer Beeinträchtigung und Störung des Stadtbildes führen und somit die Wahrnehmung der Stadt negativ beeinflussen. Gerade deshalb sind diese Werbeschilder in puncto Größe, Form und Platzierung begrenzt und reglementiert. Doch zurück zu unserem Rundgang durch die Weinheimer Innenstadt.

Kerngebiet und Satzung Das Kerngebiet für das die Gestaltungssatzung gilt, reicht im Norden bis an die Weschnitz, im Osten an den Waldrand, im Süden bis zur Gemarkungsgrenze und im Westen an die Bahntrasse. Unter dem Link auf der Seite der Stadt Weinheim ist die Gestaltungssatzung abrufbar.

„Machen nur ihren Job“

Mit „Abnehmen im Liegen“ erwartet die Burgenpassage spätestens Mitte April einen Neuzugang, mit dem Feißt und Höhn bereits erste Vorgespräche geführt haben. Vor Ort zeigte sich der Geschäftsmann von Weinheim sehr angetan. „Wir freuen uns, wenn es losgeht“, so der Verantwortliche für das Abnehmstudio Efendi Efendiyev. Der wollte eigentlich seine komplette Schaufensterfront blickdicht bekleben. Schließlich wolle niemand beim Abnehmen beobachtet werden. Aber gemeinsam fand man jetzt eine gute Alternative. So entstand mittlerweile in einem Bereich gut 50 Zentimeter hinter dem Schaufenster eine zusätzliche Wand. Der Vorteil: Zwischen Schaufenster und Wand können jetzt auch Produkte präsentiert werden. Mobile Sichtblenden wird es in einem anderen Bereich des Schaufensters geben.

An Vorgaben halten

Von der informativen Aufklärungsarbeit vonseiten der Stadtverantwortlichen, zeigte sich Efendiyev beeindruckt. „Es wurde rechtzeitig klar kommuniziert, was geht und was nicht. Beide machen schließlich auch nur ihren Job.“ Oftmals wird dies allerdings verkannt. Und so kommt es auch vor, dass sich Gewerbetreibende oder Dienstleister nicht an die Vorgaben halten wollen. So ist André Fändrich, der seit 2020 in der Mittleren Hauptstraße seine Physiotherapiepraxis führt, aktuell nicht bereit, seine Beklebung der Fenster zu ändern. „Es fehlt mir die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme. Davon hat niemand etwas“, sagt er auf WN-Nachfrage. Bei der Stadt hofft man, gemeinsam mit dem Physiotherapeuten eine Alternativlösung zu finden. „Beispiele, wie Sichtschutz trotz körpernaher Dienstleistung auch gewährleistet werden kann, konnten wir ja bereits sehen“, entgegnet Kathrin Feißt. Und auch beim Asia-Shop „Authentic Asia“ in der Institutstraße gibt es ganz offensichtlich für jeden aufgrund des zugeklebten Schaufensters Nachbesserungsbedarf. Auch hier seien die beiden Stadtverantwortlichen mit dem Betreiber bereits im Gespräch.

Grenzen setzen ist nötig

Viele Gemeinden und Städte erleben in den vergangenen Jahren eine starke Veränderung. Es wird viel modernisiert, jede Menge in Energie, in Erhaltung und Erneuerung gesteckt. Egal, wohin man schaut, in jeder Stadt sind Maßnahmen zu sehen. Ob es um die Neugestaltung von Innenstädten geht oder die Sanierung von Wohngebieten, es wird zunehmend ersichtlich, dass sich was tut in vielen Gemeinden. Gerade in Zeiten von Entwicklungen sei das Setzen von Grenzen nötig, um Zustände soweit kontrollieren zu können, dass sie nicht schaden, so die Ansicht der Stadtverwaltung. „Die Gestaltungssatzung hat auch deshalb überall Einzug gehalten“, sind sich Feißt und Höhn einig.