Schlaggeräusche und Schreie locken Polizeistreife an

Eine Streife des Polizeireviers Weinheim wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hirschberg an der Bergstraße am Freitagabend gegen 21:20 Uhr auf Wutschreie und Knallgeräusche aus einem angrenzenden Gebäude in der Brunnengasse aufmerksam. Durch die seltsamen Geräusche wurde das Interesse der Beamten geweckt und sie befragten die Bewohner des Gebäudes. Im schlimmsten Fall könnte es sich um eine Gewalttat handeln.