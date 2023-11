Scholz kommt heute - Adenauer, Kiesinger und Brandt waren schon da

Es ist ja nicht so, dass prominente Politiker nicht nach Weinheim kämen. Bundespräsidenten, Bundestagspräsidenten, Bundesminister, Ministerpräsidenten: In großer Anzahl hatten sie einen Anlass, Weinheim zu besuchen. Meist führten sie Wahlveranstaltungen in die Zweiburgenstadt. Oder Geburtstage von Weinheimer Prominenten: Altbundespräsident Theodor Heuss kam 1962 zum 70. Geburtstag von Richard Freudenberg und erinnerte in seinen gewohnt launigen Gratulationsworten an die gemeinsamen Zeiten in der Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Oder der amtierende Bundespräsident Gustav Heinemann, der in der Fuchs’schen Mühle Pfarrer Adolf Freudenberg zum 80. Geburtstag gratulierte. Aber amtierende Bundeskanzler wie Olaf Scholz? Sein Besuch am heutigen Donnerstag bei Freudenberg ist die vierte Gelegenheit, einen amtierenden Bundeskanzler in Weinheim zu erleben.