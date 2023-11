Schon wieder umrasiert: VW Golf kracht in Weinheimer B38-Blitzer

Im Bereich der Viernheimer Straße/B38/Westtangente wird stadtauswärts vorerst nicht mehr geblitzt: Dafür sorgte ein VW-Fahrer, der am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr von der regennassen Straße abgekommen war und gegen die Anlage geprallt ist. Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei Mannheim blieb der Fahrer unverletzt und war allein an dem Unfall beteiligt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Angaben zur Sachschadenshöhe und dem Unfallgeschehen konnten die Ordnungshüter auf WNOZ-Anfrage am Sonntag nicht machen.

Nicht zum ersten Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass es die Blitzer in diesem Bereich erwischt. Erst im Frühjahr fuhr ein 68-Jähriger, ebenfalls mit einem VW-Golf, einen B38-Blitzer um. Damals beschleunigte der Senior auf seinem Weg stadteinwärts noch einmal ordentlich, als er aus Richtung Viernheim an eine gelbe Ampel kam, um noch durchzukommen. Erfolglos: Auf die rote Ampel folgte der grelle Blitz der Radarfalle. Momente darauf sollte der 68-Jährige sich bei dieser revanchieren: Noch immer mit zu schnellem Tempo unterwegs, verlor er die Kontrolle über seinen Golf und rauschte in den Blitzer. Dieser wurde mitsamt dem Mast aus dem Fundament im Boden gerissen. Die Airbags am Fahrzeug lösten ebenfalls aus. Sowohl der VW als auch der Blitzer haben nun einen Totalschaden. „Er wurde vor Ort vom Stromnetz genommen, um den Verkehr nicht zu gefährden“, ergänzte Polizeisprecher Stefan Wilhelm damals.