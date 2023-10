Schreinermeister Franco Chierici fertigt Modell des Hirschberger Rathauses

Selbst die beiden Briefkästen am Eingang und den Storch sowie das Kunstwerk auf dem Rasen hat er nicht vergessen: Mit Liebe zum Detail hat Franco Chierici in den vergangenen Monaten das Hirschberger Rathaus im Maßstab 1:100 nachgebaut und sein Werk nun der Gemeinde zum Geschenk gemacht. Bürgermeister Ralf Gänshirt nahm das nahezu perfekte Modell gestern Nachmittag mit großer Freude entgegen und versprach, im „richtigen“ Rathaus einen Ehrenplatz dafür zu reservieren.

„Geduld, Geduld und nochmals Geduld“. Das seien die wichtigsten Voraussetzungen für den Bau des Mini-Rathauses gewesen, verriet der mittlerweile pensionierte Schreinermeister aus dem oberitalienischen Parma bei der Übergabe auf dem Rathausplatz. Nicht nur, weil er alle Teile aus Holz, Wellpappe und sonstigen Materialien selbst angefertigt und liebevoll bemalt hat.

Seit 1961 an der Bergstraße

Fast genauso viel Zeit habe das Ausmessen von Höhen, Breiten und Entfernungen des ziemlich verwinkelten Gebäudes in Anspruch genommen. „Ich bin immer wieder hin und habe das Metermaß rausgeholt“, berichtete der 84-jährige, der 1961 an die Bergstraße kam und exakt vor 50 Jahren in Mannheim seine Meisterprüfung als Schreiner ablegte.

1973 war auch sonst ein bedeutendes Jahr für den Auswanderer: Er heiratete und wurde deutscher Staatsbürger. Dass er während des Meister-Lehrgangs auch die Sprache seiner neuen Heimat büffeln musste, um auch die theoretische Prüfung zu bestehen, machte ihm quasi als Nebeneffekt nicht nur die offizielle Einbürgerung leichter. Auch die Kommunikation mit seiner Gattin wurde damit immer leichter, wie er mit einem Augenzwinkern verriet: „Als wir uns kennenlernten, konnte ich kein Wort Deutsch und sie kein Wort Italienisch. Also haben wir uns auf Französisch unterhalten“.

Selbstständig bis 2002

Genutzt haben die fortschreitenden Sprachkenntnisse wohl auch seiner Schreinerei in der Kirchgasse, die Franco Chierici bis 2002 erfolgreich als Selbstständiger führte. Nach deren Aufgabe widmete er sich auch immer mehr dem Modellbau, wie er stolz erzählt.

Unzählige historische Gebäude, Kirchen, Brunnen und Denkmäler habe er inzwischen nachgebaut, nicht nur in Großsachsen, sondern auch in der näheren Umgebung und zuweilen auch in größerem Maßstab wie etwa der Ortsbrunnen an seinem Wohnort.

Angefangen habe alles vor Jahrzehnten mit einer Weihnachtskrippe für die katholische Kirche in Großsachsen. Weil er dabei großen Spaß hatte, traute er sich Stück für Stück an immer komplizierte Objekte heran, meist in den beiden Hirschberger Ortsteilen. Deshalb hat ihn auch Bürgermeister Ralf Gänshirt kürzlich in der Werkstatt besucht und beim Blick über die Schulter festgestellt: „Eine echte Sisyphos-Arbeit“. An deren Ergebnis können sich jetzt die Hirschberger Bürger erfreuen, wenn sie zur Verwaltung kommen. Und staunen, an wie gut der Hobby-Künstler den aktuellen Zustand getroffen hat.