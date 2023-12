Schriesheimer Jahrbuch ehrt Alt-Bürgermeister Peter Riehl

„Ohne ihn würden wir heute hier nicht stehen“, bekennt Dirk Hecht. Und so hat es der Leiter des Schriesheimer Stadtarchivs nicht schwer, zu begründen, warum die 27. Folge seines Jahrbuches Peter Riehl gewidmet ist. Denn der in diesem Jahr verstorbene Alt-Bürgermeister war es, der diese mittlerweile in der Region renommierte Veröffentlichungsreihe 1997 mit Hechts Vorvorgängerin Ursula Abele ins Leben gerufen hat.

Auf 208 Seiten: Jahrbuch-Themen und ihre Autoren Expansion der Strahlenberger im Odenwald (Curt R. Full)

im Odenwald (Curt R. Full) Mittelalterliche Hakenbüchse von der Strahlenburg (Dirk Hecht)

von der Strahlenburg (Dirk Hecht) Pachtbesitz des Augustinerklosters (Gerhard Merkel)

(Gerhard Merkel) Erfassung von Kleindenkmalen in Schriesheim (Thomas Rakow)

(Thomas Rakow) Lost Places: die alte Apotheke , Bismarckstraße (Lukas Schmidt)

, Bismarckstraße (Lukas Schmidt) 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr (eine Veröffentlichung von 1953)

(eine Veröffentlichung von 1953) Die Feuerwehr 1945 bis 1947 (Thomas Weber und Erika Haas)

(Thomas Weber und Erika Haas) 50 Jahre Kurpfalz-Gymnasium aus Sicht von Schülern (Laura Wiedebusch)

aus Sicht von Schülern (Laura Wiedebusch) Das Weiße Kreuz (Dirk Hecht)

(Dirk Hecht) Familienforschung: die Familie Becher (Bernhard Wachter)

(Bernhard Wachter) 50 Jahre Eingemeindung von Ursenbach nach Schriesheim

von Ursenbach nach Schriesheim Schriese früher auf historischen Kalenderblättern (Dirk Hecht)

(Dirk Hecht) Nachruf Peter Riehl (D. Hecht)

(D. Hecht) Nachruf Emil Jörder (Bürgermeister a. D. Hansjörg Höfer)

(Bürgermeister a. D. Hansjörg Höfer) Chronik 2022 (Andrea Bäuerle).

Gymnasium auf dem Cover

Eine dieser Neulinge ist Laura Wiedebusch, die sich jenem Thema widmet, das sich als Bild bereits auf dem Cover niederschlägt: dem Kurpfalz-Gymnasium, das 2023 seinen 50. Geburtstag feiert. Die studierte Historikerin, selbst Referendarin an dieser Schule, nähert sich dem Thema eher ungewohnt: Statt Akten zur Entstehung durchforstete sie Abiturreden. Somit entstand ein Rückblick aus Sicht der Schüler – „der Betroffenen“, wie Hecht schmunzelnd sagt. Apropos Jugend: Musikalisch umrahmt wurde die jetzige Präsentation vom Gitarrenensemble der Musikschule, die ja ebenfalls im Kurpfalz-Bildungszentrum zu Hause ist.

Der jüngste Autor, aber bereits in den vergangenen Jahren vertreten, ist Lukas Schmidt. Er widmet sich einem von Schriesheims Lost Places: der 1894 erbauten Apotheke in der Bismarckstraße, später als Rathaus und Jugendzentrum genutzt, am Ende dem 1981 eröffneten Neubau der Volksbank zum Opfer gefallen.

In der letzten Folge der Auswertung von Protokollen der Freiwilligen Feuerwehr bearbeiten Thomas Weber und Erika Haas die Nachkriegsjahre 1945-47, geprägt durch die von den Alliierten durchgesetzten Entmilitarisierung der Wehr. Appelle waren nunmehr ebenso verboten wie Uniformen.

Und der in den Protokollen beklagte Klau von fünf Litern des rationierten Benzins galt damals fast als Schwerverbrechen. Miterlebt hat diese Zeit Carl Sommer, von 1911 bis 1939 Kommandant. Neun Jahre vor seinem Tode veröffentlichte er in der Mannheimer „AZ“ einen Bericht über die Geschichte der Wehr seit 1873, der nun im Jahrbuch wiedergegeben wird.

Doch gemäß dem Prinzip der optimalen Mischung kommen auch Themen aus der Frühzeit zu Wort. Curt Full, bekannt durch sein Engagement im Bergwerksverein, aber auch sonst am Mittelalter im Allgemeinen und Burgen im Speziellen interessiert, widmet sich der Siedlungspolitik der Strahlenberger im Odenwald. „Ihnen ist zu verdanken, dass es heute bei uns so viele Burgen gibt“, erläutert Hecht die Relevanz. Gerhard Merkel, längst Doyen der örtlichen Historiker, behandelt den früheren Pachtbesitz des Heidelberger Augustinerklosters in Schriesheim. Dazu „übersetzte“ er eine Urkunde von 1551.

„Das können nur wenige“, betont Hecht und zeigt ein Foto von ihr. Und alle Anwesenden können ihm da nur zustimmen. Das Augustinerkloster hat übrigens nicht nur Bezug zu Schriese, sondern auch zur Weltgeschichte: 1718 wohnte Luther dort. „Und auf dem Weg nach Heidelberg ist er sicher an Schriesheim vorbeigekommen“, so Hecht.

Wie Schriesheim früher aussah

Dem spannenden Genre der Familiengeschichte widmet sich Bernhard Wachter, ebenfalls ein Stammautor, anhand der Bechers. „Dabei schaffte er es, neun Generationen zurückzuverfolgen“, staunt Hecht. Die aktuelle Erfassung von Kleindenkmalen durch den Landkreis bearbeitet Thomas Rakow. Einem nicht ganz so kleinen widmet sich Dirk Hecht: dem weithin sichtbaren Weißen Kreuz am Berghang.

Wie Schriesheim früher aussah, das zeigt er im Buch mit ausgewählter historischen Fotos. So etwa vom Bau des katholischen Kirchturms. „Viele denken ja, er sei ein barockes Werk“, erinnert Hecht: „Aber er wurde erst 1926 fertig.“ Oder aber von Kindern, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts am Kanzelbach spielen, in dem sich Enten und Gänse tummeln. Doch Hecht warnt vor Verklärung: „Es war auch eine Zeit großer Not“, betont er unter Hinweis auf die Kinder, die alle keine Schuhe tragen.