Schülerin getötet - mutmaßlicher Täter festgenommen

Bei einer Gewalttat an einer Schule in St. Leon-Rot ist am Donnerstag eine 18-jährige Schülerin getötet worden. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter, ein ebenfalls 18-jähriger Schüler, gegen 13 Uhr festgenommen. Zuvor war intensiv nach ihm gefahndet worden. Die Beamten gehen nach ihrem bisherigen Ermittlungsstand von einer Beziehungstat aus.

Nach Gewalttat an Schule in St. Leon-Rot: Gebäude laut Polizei gesichert

Das Schulgebäude sei gesichert, so ein Sprecher. Zunächst hatte sich der mutmaßliche Täter auf der Flucht befunden. Für die Schülerinnen und Schüler habe keine Gefahr, hieß es zu diesem Zeitpunkt. Die Polizei war auch nicht davon ausgegangen, dass Gefahr für die Öffentlichkeit bestand. Aber: «Ich kann nicht in den Kopf der Person reinschauen, vieles ist möglich», hatte ein Sprecher zunächst gesagt.

Schule evakuiert - Notfallseelsorger vor Ort

Die Polizei evakuierte die Schule in der Straße "Im Schiff". Die Schülerinnen und Schüler wurden an einer Sammelstelle betreut. Neben den Rettungskräften war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr vor Ort. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Vergangenen November: Gewalttat an Schule in Offenburg

Die Tat erinnert an eine andere Gewalttat im vergangenen November in Offenburg. Damals hatte ein 15 Jahre alter Schüler einen Gleichaltrigen in einer sonderpädagogischen Schule erschossen. Der Angriff des Deutschen hatte sich nach Polizeiangaben in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt. Der 15-jährige Schüler war demnach in sein Klassenzimmer gekommen und hatte seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe in den Hinterkopf geschossen. (mit dpa)