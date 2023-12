Schuhsammelaktion der Kolpingsfamilie

Zum Kolpinggedenktag findet die achte bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der Kolping International Foundation statt. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt sich die Kolpingsfamilie Weinheim wieder an der Sammelaktion „Mein Schuh tut gut!“. Bundesweit wurden in den zurückliegenden Jahren schon knapp 1,4 Millionen Paar Schuhe gesammelt.

Abgabe ab 9. Dezember

Fast jeder hat zu Hause Schuhe, die nicht mehr getragen werden, aber noch in einem guten Zustand sind. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Schuhe zu spenden und damit etwas Gutes zu tun“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kolpingsfamilie, die zur Sammlung Gitterboxen vor dem Gemeindehaus St. Marien in der Weststadt bereitstellt. Gut erhaltene Schuhe können dort ab dem 9. Dezember (Kolpinggedenktag) bis zum 8. Januar abgegeben werden. Aber auch jedes Vorstandsmitglied nimmt Spenden entgegen.