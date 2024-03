Am Sonntag, genau eine Woche nachdem der Frischling Pancho in einem Garten in der Birkenauer Talstraße gefunden wurde, konnte Michael Ehlers von der "Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung" auf Facebook die freudige Nachricht verkünden: Das Babywildschwein hat eine Bleibe gefunden. Denn obwohl der Frischling ein vorübergehendes Zuhause bei der "Privaten Wildtierhilfe Angelbachtal" gefunden hatte, war seine Zukunft keineswegs gesichert. Wie Ehlers bereits vergangene Woche in einem Gespräch mit der Redaktion bestätigte, sei die Unterbringung von Wildschweinen sehr schwierig. Zu etlichen Auflagen bezüglich einer artgerechten Haltung (von Rudelgröße bis hin zur Gehegegröße) kommt erschwerend hinzu, dass Wildschweine nicht einfach "aufgepäppelt und wieder ausgewildert" werden dürfen. Bedeutet: Wenn ein Frischling gerettet wird, muss es bis an sein Lebensende versorgt werden.

Endstellen sind sehr rar

Pancho hat sogar Spielkameraden

Die Auffangstation, in der Pancho jetzt eine dauerhafte Bleibe gefunden hat, befindet sich weiterhin in Baden-Württemberg. Und die guten Nachrichten hören noch nicht auf: Der junge Keiler darf sich auf gleichaltrige Spielkameraden freuen. Sobald alle Frischlinge dort ein "gewisses Gewicht" erreicht haben (was voraussichtlich im Sommer oder Herbst so weit sein wird), dürfen Pancho und seine neue Familie in ein weitläufiges Gehege - und endlich voll und ganz Wildschwein sein. In der Zwischenzeit ist weiterhin die Fütterung von Hand vonnöten.