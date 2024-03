Schwere Vorwürfe gegen den Vorstand des AC Weinheim

Der AC Weinheim kommt einfach nicht zur Ruhe. 2020 Grabenkämpfe im Vorstand, dann die Corona-Pandemie mit schmerzhaften Austritten und jetzt eine Strafanzeige bei der Polizei wegen Betrugs und Vorenthaltung von Mitgliedsbeiträgen. Der Erstatter der Anzeige, Thomas Seibert, ein ehemaliger Abteilungsleiter der AC-Jedermänner, spricht von einem „Skandal“, der AC-Vorstand von „absurden und frei erfundenen Vorwürfen“. Wir haben nachgefragt.

Foto: Thomas Rittelmann Thomas Seibert war 25 Jahre lang Mitglied im AC und sollte eigentlich heute dafür geehrt werden. Daraus wird aber nichts. Er hat Hausverbot und wurde aus dem Verein ausgeschlossen. Hier zeigt er beide Schreiben.

Wie lauten die Vorwürfe, die Thomas Seibert gegen den AC erhebt?

Thomas Seibert wirft dem AC-Vorstand unter anderem vor, über 25 Jahre hinweg Mitglieder beitragsfrei gestellt zu haben – ohne rechtliche Grundlage. Seibert: „Es handelt sich um Willkür und ist schlichtweg verboten, eine Satzung ist quasi Gesetz.“ Er sieht darin einen Schaden für den Verein, der sich allein in den zurückliegenden zehn Jahren auf rund 450 000 Euro belaufen soll.

Welchen Hintergrund haben die Anschuldigungen?

Laut Satzung des AC aus dem Jahr 2017 müssen lediglich Ehrenmitglieder keinen Beitrag zahlen. Es handelt sich nach Angaben des Vereinsvorstandes aktuell um 32 Ehrenmitglieder. Allerdings werden in der Praxis auch Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, Angestellte und Übungsleiter von ihren Vereinsbeiträgen freigestellt. Das sind weitere 150 Personen. Diese Zahl bestätigt auch der Vorstand des AC.

Worin liegt laut Vorwurf das Problem bei der Beitragsfreistellung von Personengruppen über die Ehrenmitglieder hinaus?

Thomas Seibert erklärt: „Grundsätzlich spricht nichts dagegen, aber es gibt für einige zusätzlich noch Ehrenamtspauschalen und Vergütung für Übungsstunden, das ist dann dreifach vergütet.“ Er rechnet vor: 150 Personen à 300 Euro à zehn Jahre ergibt eine Summe von 450 000 Euro. „Der Verein wollte vor wenigen Jahren eine neue Halle bauen beziehungsweise den Hockeyplatz erweitern, da wäre das Geld gut gewesen“, so die Ansicht des ehemaligen Abteilungsleiters.

Was sagt der AC-Vorstand zu den Vorwürfen?

Der Vereinsvorstand weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die Behauptung, dass der Verein bestimmte Gruppen ohne Rechtsgrundlage von der Zahlung von Beiträgen freistellt, sei falsch. „Die Beitragsfreistellung für Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, Angestellte und Übungsleiter beruht auf Vorstandsbeschlüssen und Satzungsordnungen, die über 25 Jahre zurückgehen, und erfolgt damit rechtmäßig“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Könnte der Verein durch die Freistellung von Beiträgen seine Gemeinnützigkeit verlieren?

Nach Ansicht des AC-Vorstands nicht. Er sagt: „Da es sich um ein rechtmäßiges Vorgehen handelt, ist die Gemeinnützigkeit des Vereins dadurch in keiner Weise tangiert.“

Foto: Marco Schilling Klaus Lerchl verwahrt sich als Vorsitzender des AC Weinheim gegen die Vorwürfe. Unser Bild entstand vergangene Woche bei der Vorstellung der Kampagne „Gemeinsam für Vielfalt“.

Entspricht die bisherige Handhabung tatsächlich der Satzung?

Der Verein erklärt dazu: „Die Beitragsfreiheit dieser Gruppen entspricht der Satzung, sie ist jedoch nicht in der Satzung geregelt, sondern beruht auf Satzungsordnungen.“ Die Beitragsfreistellungen seien auch transparent ausgewiesen worden. Sie seien zum Beispiel Gegenstand der Delegiertenversammlung im Jahr 2023 gewesen. Im Protokoll der Versammlung, das der Redaktion vorliegt, ist allerdings von einer „vereinsrechtlichen Grauzone“ die Rede. Um Rechtssicherheit zu bekommen, sei eine Ergänzung der Beitragsfreiheit für Trainer, Abteilungsleiter und Vorstände als langfristige Lösung ins Auge zu fassen, hieß es damals. Das soll bei der Delegiertenkonferenz am heutigen Mittwoch geschehen.

Wenn alles rechtens ist, warum muss dann die Satzung geändert werden?

Der Vorstand sagt dazu: „Der Verein hat sich dahingehend beraten lassen, dass nach den heute geltenden vereinsrechtlichen Vorgaben die Verankerung der Beitragsfreiheit in der Satzung zu empfehlen ist. Um bei diesem Thema auch in Zukunft möglichst rechtssicher zu agieren, wurde daher beschlossen, die Delegiertenversammlung über die Aufnahme der Beitragsfreiheit in die Satzung abstimmen zu lassen.“

Wie lautet dann der Text der Satzung?

Aktuell ist vorgesehen, dass die Satzung durch einen Absatz ergänzt wird, der die Beitragsfreiheit von Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern und Übungsleitern festsetzt.

Woher rührt eigentlich die aktuelle Beitragsfreistellung über die Ehrenmitglieder hinaus?

Nach Mitteilung des Vereinsvorstandes hat die aktuelle Beitragsfreiheit ihren Hintergrund in der langjährigen Geschichte des Vereins. Der AC Weinheim sei seit jeher ein durch ehrenamtliche Tätigkeit stark geprägter Verein, was angesichts der Größe mit über 6000 Mitgliedern heutzutage eine Besonderheit in der Vereinslandschaft darstelle. So fänden sich nur wenige Vereine mit der Größe des AC Weinheim, in welchen vom Vorstandsvorsitzenden bis hin zum Übungsleiter Tätigkeiten fast durchgehend ehrenamtlich erbracht werden. Wörtlich heißt es: „Der AC Weinheim ist darauf angewiesen, Mitglieder oder Außenstehende dafür zu gewinnen, den Verein zu kleinen Aufwandspauschalen zu unterstützen. Dies gilt sowohl für Abteilungsleiter wie auch Übungsleiter, die das Vereinsleben durch ihr Engagement maßgeblich mitgestalten. Im Gegenzug zahlt der AC Weinheim für die ehrenamtlich erbrachten Tätigkeiten Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen, welche der Höhe nach aber gesetzlich begrenzt sind und bei Weitem nicht den persönlichen Einsatz für den Verein kompensieren können.“ Um weitere Anreize für das ehrenamtliche Engagement im Verein zu schaffen und die Übungsleiter stärker an den Verein zu binden, werde schon seit Jahrzehnten ehrenamtlich Aktiven die Möglichkeit gegeben, die Sportanlagen des AC Weinheim kostenlos zu nutzen. „Soweit zum Beispiel Übungsleiter Mitglieder im Verein sind und eine klar definierte Anzahl an Stunden leisten, bedeutet dies, dass sie keine Beiträge zahlen müssen“, erklärt der Verein.

Beruht die Handhabung auf einer „Dienstanweisung“ des ehemaligen Vorsitzenden Heinz Lammer?

Der Vereinsvorstand bestreitet das und sagt: „Auf einer einzelnen Dienstanweisung eines ehemaligen Vorsitzenden beruht diese seit Jahrzehnten bestehende Praxis nicht.“

Welche Auswirkungen hatte die Anzeige gegen den AC?

Nach Angaben der Polizeidirektion Mannheim ermittelte die Steuerfahndung. Und auch der Verein bestätigt, dass im Jahr 2023 aufgrund einer anonymen Anzeige eine unangekündigte Prüfung der Bücher durch den Zoll stattfand. Der Verein teilt mit, dass die Prüfung durch den Zoll keinen Grund zur Beanstandung ergeben habe. Der AC-Vorstand: „Wir glauben, dass diese Prüfung aufgrund einer Anzeige von Herrn Seibert erfolgte, wissen das jedoch nicht gesichert.“

Mittlerweile wurde Thomas Seibert aus dem AC ausgeschlossen. Warum?

Der Verein begründet: „Gerade in einem derart ehrenamtlich geprägten und familiären Verein wie dem AC Weinheim können solche Vorwürfe und Äußerungen über den Verein und alle darin ehrenamtlich tätigen Übungsleiter schnell zu großer Verunsicherung führen, auch wenn die Vorwürfe als solche unbegründet sind.“ Für den Verein werde das Halten und die Gewinnung von neuen ehrenamtlichen Übungsleitern dadurch erheblich erschwert. „Das gilt erst recht, wenn sogar verleumderische Aussagen nicht nur vereinsintern, sondern auch öffentlich verbreitet werden. Damit einhergehend droht natürlich auch immer ein Ansehensverlust für den Verein“, heißt es weiter von Vorstandsseite. „Durch die Verbreitung von unwahren Tatsachen fügt Herr Seibert dem Verein also fortlaufend einen großen Schaden zu. Mitglieder, die ein derart vereinsschädigendes Verhalten an den Tag legen, muss der Verein schnellstmöglich ausschließen. Das ist auch in der Vereinssatzung so vorgesehen.“

Will der Verein gegen Thomas Seibert vorgehen?

Der Verein behält sich vor, gegen ihn strafrechtliche und zivilrechtliche Schritte einzuleiten, sollte dieser weiter seine verleumderischen Aussagen wiederholen. Aktuell habe Seibert noch die Möglichkeit, zu der erfolgten Androhung des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Wenn die Frist dazu abgelaufen ist, werde er aus dem Verein als Mitglied ausgeschlossen werden.