Schwerer Motorradunfall in Schriesheim

Am Sonntag gegen 12 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Motorrad und ein Pkw beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Honda auf der Landstraße in Richtung Schriesheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang noch nicht bekannten Gründen auf die Gegenspur geriet und seitlich mit dem Außenspiegel eines entgegen kommenden Fiat kollidierte. Dadurch stürzte der 57-Jährige und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 2500 Euro.

Wohnungsbrand in Ladenburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 3.20 Uhr, wählte eine Zeugin den Notruf, weil in einem Anwesen in der Jahnstraße in Ladenburg ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Aus gutem Grund: Als die Rettungskräfte eintrafen, lagen Rauchschwaden und Brandgeruch in der Luft. Wie die Polizei mitteilt, war im ersten OG vermutlich aufgrund eines technischen Defektes eine Waschmaschine in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg konnte der Brand zwar schnell löschen. Dennoch dürfte ein Schaden in Höhe von rund 60 000 Euro entstanden sein, schätzt die Polizei. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht mehr im Haus und blieben unverletzt.