Seilklettergerüst an Martin-Stöhr-Grundschule fast fertiggestellt

Sie sind bunt, mit Sand bedeckt und ein beliebter Ort zum Toben – Spielplätze gibt es in nahezu jeder Stadt. Jede Generation hat ihre Freude an ihnen: Die Eltern und Großeltern lassen dort ihre Kinder und Enkel herumtollen, die Jugend nutzt sie als abendlichen Treffpunkt.

In Hirschberg können Kinder auf 15 Spielplätzen auf verschiedenen Geräten turnen. Der Wilhelm-Busch-Ring im Großsachsener „Sterzwinkel“ wurde als Letztes neu errichtet. Damit die Knirpse unbeschwert und sicher spielen können, werden die Anlagen einmal im Jahr von einem Sachverständigen geprüft. Zusätzlich werden regelmäßige Kontrollen von speziell geschultem Personal des Bauhofs durchgeführt. Dies teilt die Verwaltung auf Nachfrage der WN/OZ mit.

In den nächsten Wochen fertiggestellt

Auf dem Schulhof der Martin-Stöhr-Grundschule wird derzeit fleißig an einem neuen Seilklettergerüst geschuftet. Im vergangenen Jahr begannen die Bauarbeiten. Mitte des Jahres 2023 erhöhten sich die Kosten für das Spielgerät von 65 000 Euro auf 108 000 Euro.

Mehrgenerationenspielplatz in Planung

Einen Spielplatz, der nicht nur für Kinder einer bestimmten Altersgruppe geeignet ist – dieses Projekt ist in Hirschberg bereits in der Planung. Bei der Haushaltsberatung im Gemeinderat am 15. Januar machte die Grüne Liste Hirschberg den Vorschlag, beim Spielplatz „Im Großen Garten“ eine Parcours- und Kletteranlage zu errichten.