Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr kam ein 87-jähriger Audi-Fahrer infolge von Unachtsamkeit auf dem Multring von der Fahrbahn ab und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.