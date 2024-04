Sie ist in Weinheim aufgewachsen: Lea Wagner hat einen neuen TV-Job

Nicht nur Bundesliga-Fans kennen sie aus dem TV: Sportschau-Moderatorin Lea Wagner (29) berichtet für die ARD über die Fußball-Highlights, begleitete als Reporterin die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM 2022 und moderiert seit 2021 die Skisprung-Übertragungen der ARD-Sportschau. Am Montag startete ihre Quiz-Show "Frag mich was Leichteres!" (Montag bis Freitag ab 16.10 Uhr in der ARD). Ein neuer, toller Karriereschritt für Wagner. "Ich liebe meinen Beruf als Sportjournalistin, aber ich genieße es, zwischendurch auch mal etwas anderes zu machen." Aufgewachsen ist die Tochter von Fußball-Trainer David Wagner übrigens in Weinheim. Im Interview mit WNOZ verrät sie, welches "Sportgerät" sie auf Reisen immer dabei hat, warum sie noch häufig in Weinheim zu Besuch ist und welche prominente Sport-Persönlichkeit sie besonders beeindruckt hat.

Liebe Frau Wagner, Sie leben inzwischen in München, was verbindet Sie mit Weinheim?

Lea Wagner: Sehr viel, denn in Weinheim bin ich aufgewachsen. Meine Familie zog nach Lützelsachsen, als ich etwa fünf Jahre alt war. Ich bin in Lützelsachsen zur Grundschule gegangen und habe mit 17 Jahren mein Abi am Werner-Heisenberg-Gymnasium gemacht. Der Kontakt nach Weinheim ist immer noch sehr eng, erst vergangenes Wochenende war ich dort zu Besuch. Meine Mutter lebt noch in Weinheim, eine enge Freundin ist wieder dorthin zurückgezogen und mit einer anderen guten Freundin haben wir ihren 30. Geburtstag vergangenen Samstag in Weinheim gefeiert.

Am Montag startete ihre Quiz-Show "Frag mich was Leichteres!" - wollen Sie künftig in die Unterhaltung wechseln?

Wagner: Nein, auf keinen Fall. Sportjournalismus war schon immer mein Traumberuf und ich liebe meine Arbeit. Das Live-Erlebnis, vor Ort im Stadion zu sein, mit Tausenden Fans, die Emotionen, das Unvorhersehbare - das macht einfach Spaß. Aber ich habe im vergangenen Jahr "Das große Menschenraten" zusammen mit Aurel Mertz gemacht, eine Mischung aus Comedy und Quiz. Mal in einem anderen TV-Genre zu arbeiten, habe ich sehr genossen. Ich will auf keinen Fall weg vom Sport, aber gerne beides - Sport und Unterhaltung - verbinden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Über Lea Wagner Lea Wagner wurde 1994 in Wiesbaden geboren .

. Ihr Vater ist der Fußballtrainer David Wagner .

. Lea Wagner wuchs in Weinheim , Mainz, Gelsenkirchen und Gütersloh auf.

, Mainz, Gelsenkirchen und Gütersloh auf. Nach dem Abitur am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Weinheim studierte sie von 2013 bis 2016 Crossmedia-Redaktion an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

in Weinheim studierte sie von 2013 bis 2016 Crossmedia-Redaktion an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Nach einem Volontariat bei der rt1.media.group in Augsburg, arbeitete Wagner für die Sportredaktion des SWR Fernsehens und moderierte regelmäßig Sendungen.

in Augsburg, arbeitete Wagner für die Sportredaktion des SWR Fernsehens und moderierte regelmäßig Sendungen. Seit 2021 ist Wagner als Nachfolgerin von Matthias Opdenhövel feste Moderatorin der Skisprung-Übertragung in der ARD-Sportschau.

in der ARD-Sportschau. Seit Juni 2023 ist Lea Wagner Sportschau-Moderatorin (ARD) und unter anderem für die Highlights aus der Bundesliga zuständig.

Um was geht es bei "Frag mich was Leichteres!"?

Wagner: In jeder Folge spielen zwei Teams gegeneinander, deren Alltags- und Allgemeinwissen auf die Probe gestellt wird. Doch um zu gewinnen, braucht man nicht nur Wissen, sondern vor allem auch Menschenkenntnis. Man muss seine Gegenspieler richtig einschätzen. Ungewöhnlich ist: Das Quiz beginnt mit schweren Fragen und wird dann leichter. Ein Team besteht aus Zuschauern, das andere aus drei Experten: Jens Riewa, aus dem Chefsprecher der Tagesschau, dem Moderator Ralph Caspers ("Wissen macht Ah") und Brisant-Moderatorin Marwa Eldessouky.

Foto: NDR/UFA Show & Faktual/Uwe Ernst Lea Wagner im Studio ihrer Quiz-Sendung. Rechts im Bild ist das Promi-Team zu sehen: Ralph Caspers, Jens Riewa und Marwa Eldessouky (von rechts).

Sie sind beruflich stark eingespannt. Bleibt da Zeit, selbst Sport zu machen?

Wagner: Ich habe immer meine Laufschuhe dabei und gehe jeden Tag joggen. Besonders dann, wenn beruflich stressige Tage vor mir liegen, brauche diese Routine am Morgen: eine Tasse Kaffee und dann erst einmal raus und Laufen. Ob ich dabei auf die Pace schiele oder einfach nur in einem Tempo laufe, das ich gefühlt ewig durchhalten könnte, kommt darauf an, was mein Körper braucht.

Wie viele Kilometer joggen Sie pro Woche - und wie schnell?

Wagner: Im Schnitt sind es etwa 60 Kilometer. Die Pace ist wie gesagt unterschiedlich, vor Kurzem habe ich mich allerdings mit einem Kollegen riesig darüber gefreut, dass wir mit einer Pace von 5:10 unterwegs waren (Durchschnittszeit von 5 Minuten 10 Sekunden für einen Kilometer; Anmerkung der Redaktion). Während der Skisprungsaison gehen wir immer viel zusammen laufen, auch um die Orte zu entdecken. Aber ich trainiere nicht auf ein bestimmtes Ziel wie einen Marathon oder Halbmarathon. Es geht mir beim Laufen einfach darum, Sport zu machen - für mich, für meinen Körper, ganz ohne Druck. Wenn ich zu Hause in München bin, mache ich auch gerne Fitnesskurse zum Auspowern wie Zirkel-Training.

Foto: SWR/Jens Uwe Thiele In der ARD-Sportschau berichtet Lea Wagner samstags über die Highlights in der Fußballbundesliga.

Als Journalist:in trifft man in seinem Berufsleben immer wieder Menschen, die einen besonders beeindrucken.

Wagner: Da gab es schon sehr viele, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Spontan fällt mir da Friedhelm Funkel ein, der aktuell den 1. FC Kaiserslautern trainiert. Er war vor einiger Zeit mein Studiogast bei „SWR Sport“ - und er war so in sich ruhend, gelassen und nahbar. Ein Mensch, der total bei sich angekommen ist, der nicht versucht, nach außen jemand anderes zu sein.

Die Quiz-Show-Folgen sind ja bereits abgedreht, als Sportschau-Moderatorin sind Sie gesetzt: Gibt es schon weitere berufliche Pläne für die Zukunft?