So findet das Netz den neuen Sommertags-Schneemann

Das Geheimnis um das neue Symbol des Sommertagszugs wurde gelüftet: Dieses Jahr wird der "Lazy Schneemann" als neueste Figur den Zug durch die Stadt begleiten. Er wurde, wie die zwei vorherigen Sommertagssymbole auch schon, vom Weinheimer Grafik-Designer Bernhard Kück entworfen, handbemalt und in Deutschland gefertigt. Doch welche Reaktionen löst der Schneemann in den sozialen Medien aus?

"Es gab schon wesentlich Schönere"

Mit diesen Worten verleiht Jutta S. ihrer Meinung auf Facebook Ausdruck und ist damit nicht alleine. Insgesamt fallen die Reaktionen auf den faulen Schneemann in den sozialen Medien gemischt aus. Was das gewählte Symbol mit dem Weinheimer Sommertagszug zu tun habe, fragt sich Heini S. unter dem Beitrag. Währenddessen vergibt Sven S. sogar die "Note 6" für das Design. Auch auf Instagram zeigen sich die Rückmeldungen wenig begeistert. "Süß oder seltsam und schräg", lautet hier zum Beispiel Sandras Antwort auf unseren Post in der Story zur Vorstellung des neuen Sommertagszugssymbol. "Wirkt irgendwie unvollständig", schreibt Matthias H. auf Facebook und erhält dafür Zuspruch von weiteren Nutzern.