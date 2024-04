So geht es den Störchen in Weinheim

Der Nachwuchs, den das erfahrene Storchenpaar auf dem Mast beim Betriebshof des Gewässeramtes seit Jahrzehnten großzieht, hat immer einen wunderbaren Panoramablick auf die Bergstraße. In der Ebene bei der Weidsiedlung sind die Elterntiere schon von Weitem bei ihrem Anflug zu sehen, wenn sie von Wiesen, Feldern und der Weschnitz mit Nahrung für ihre Jungen zurückkehren. Ob ein, zwei oder drei hungrige Mäuler derzeit gefüttert werden wollen, ist noch nicht erkennbar, aber genau wie in Hemsbach beim Bauhof ist das Nest von Meister Adebar jedenfalls wieder besetzt.

Storchenbeauftragter vor Ort

„Im vergangenen Jahr konnte ich in Weinheim wieder zwei Jungstörche beringen“, sagt Helmut Stein. Der ehrenamtliche Storchenbeauftragte der Vogelwarte Radolfzell hat den längst wieder guten Storchenbestand in der Region im Blick. Schon im Februar und somit ausgesprochen zeitig, sucht das Weinheimer Storchenpaar sein Nest auf. Sind die Jungvögel geschlüpft, kann es für sie allerdings bei sinkenden Temperaturen und viel Regen nochmal gefährlich werden, falls sie bereits so groß sind, dass die Eltern ihnen nicht mehr genug Nestwärme geben können.