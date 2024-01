So geht es nach dem Brand beim KSV Steinklingen weiter

Drehleiter im Einsatz

Was war passiert? Am Montagabend war die Feuerwehr Weinheim kurz nach 20 Uhr mit den Abteilungen Oberflockenbach, Rippenweier, Ritschweier und Stadt wegen des Dachstuhlbrandes alarmiert worden. Abteilungskommandant Sven Hufnagel war mit seiner Mannschaft und dem Löschfahrzeug als Erstes vor Ort. Der Pächter konnte sich selbst in Sicherheit bringen; weitere Personen waren zum Glück nicht betroffen, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Nachdem der erste Trupp unter Atemschutz ins Gebäude zur Brandbekämpfung vorgegangen war, trafen weitere Löschfahrzeuge und Einsatzkräfte ein. Zur Unterstützung der Einsatzleitung kamen Feuerwehrkommandant Bernd Meyer und sein Stellvertreter Thomas Keller nach Oberflockenbach. Auch die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, um die Löscharbeiten von außen zu unterstützen. Dazu mussten die Dachziegel teilweise entfernt werden.