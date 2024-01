So groß wie elf Fußballfelder: Wo in Weinheim Solarparks geplant sind

In Weinheim sind Solarparks mit einer Gesamtfläche so groß wie elf Fußballfelder geplant. Derzeit liegen der Stadt mehrere Anträge für Photovoltaik-Anlagen (PV) auf Agrararealen vor, die auch ohne Zustimmung des Gremiums entstehen könnten. Am aussichtsreichsten ist ein Projekt, bei dem sich die Stadtwerke zu 51 Prozent beteiligen will. Hier sind Module auf einer Fläche von 32 791 Quadratmetern in der Planung.