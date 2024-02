So süß ist das neue Symbol des Weinheimer Sommertagszugs

Entspannt rekelt sich der Schneemann im Stroh, die Augen leicht geschlossen, den Hut in der Stirn, die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen genießend. Ob er ahnt, dass es ihm bald an den kalten Kragen geht? Er sieht nicht so aus, aber am Sonntag, 10. März, ist Schluss mit lustig und faul. Denn an diesem Tag – dem Sonntag Laetare – findet traditionell der Weinheimer Sommertagszug statt. Dann wird Väterchen Frost öffentlich der Garaus gemacht.

In Deutschland gefertigt

Der Weinheimer Sommertagszug wird seit über 100 Jahren gefeiert und gilt mit rund 2000 Teilnehmern als größter an der Bergstraße. Das Weinheimer Kulturbüro und das Sommertagskomitee haben jetzt das diesjährige Sommertagssymbol vorgestellt, seit einigen Jahren ist es aus solidem und zertifiziertem Kunststoff und künstlerisch entworfen vom Weinheimer Grafik-Designer Bernhard Kück. Sie sind handbemalt und in Deutschland hergestellt.

Foto: Privat Grafik-Designer Bernhard Kück ist der Vater des "Lazy Schneemann". Ehrensache, dass er selbst zum Pinsel greift.

Seit dem Re-Start des Sommertagszuges nach Corona ist es nun das dritte Symbol der neuen Art. Es kann schon also wieder gesammelt werden. Nach dem Schneemann und dem grünen Sommerbutzen ist der Winterbutzen mit dem kleinen lässigen Schneemann auf der Spitze das dritte Exemplar im Sortiment.

Kück, sein Erschaffer, hat ihn „Lazy Schneemann“ genannt. Clever gemacht: Da es sich bei den Symbolen um Akteure des Zuges handelt, kann sich jeder seinen eigenen kleinen Spielzeug-Sommertagszug zusammenstellen.

Foto: Stadt Weinheim Ob der faule Schneemann ahnt, dass es ihm bald an den Kragen geht? Das diesjährige Symbol für den Sommertagszug stammt vom Weinheimer Grafik-Designer Bernhard Kück.

Der Sommer-Butzen und der Winter-Butzen begleiten seit jeher am Weinheimer Sommertagszug den Schneemann, der dann auf der Schlosspark-Wiese verbrannt wird. Seit Corona ist dort im geräumigen Park der Zielort des bunten Zuges, der überwiegend von Weinheimer Grundschülern und Kindergarten-Kindern gebildet wird. Wie immer startet der Sommertagszug an diesem 10. März um 14 Uhr an der Weinheimer Peterskirche und schlängelt sich dann vorbei am Rodensteiner Brunnen über die Bahnhofstraße und die Institutstraße zum Ziel.

Noch Plätze für Kurzentschlossene

Übrigens: Es sind bereits 45 Gruppen angemeldet, wie Tina Fieger vom Weinheimer Kulturbüro bestätigt. Noch einige wenige Plätze für kurzentschlossene Gruppen oder Vereine werden bis zum Freitag, 23. Februar, vergeben (Anmeldungen an t.fieger@weinheim.de). Der „Lazy Schneemann“ wird an die Teilnehmer des Zuges kostenlos ausgeteilt.