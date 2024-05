So war die Weinlagenwanderung rund um Heppenheim

Die 35. Bergsträßer Weinlagenwanderung ist vorbei. Die Bilanz: Top-Wetter, entspannte Atmosphäre und zahlreiche Teilnehmer. Es war eine genussreiche Maitour durch das Anbaugebiet Hessische Bergstraße mit Stopps in den prominenten Lagen in Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim. „Gefühlt“ ruhiger und weniger Bollerwagen-geschwängert wie in manchen Jahren zuvor. Die Veranstalter dürfen zufrieden sein. Die Stimmung war ausgelassen, aber nicht ins Extreme schwappend. Eingangskontrollen an relevanten Stellen wie in der Auerbacher Bachgasse haben Wirkung gezeigt. Die meisten Flaschen stammten aus der Region.