So wirkt sich der Streik auf die S-Bahn Rhein-Neckar aus

Bahnfahrer brauchen - wie überall - in der Region um Mannheim ab Mittwochfrüh bis Montagabend erneut starke Nerven und eine hohe Frustrationstoleranz. In der vierten Runde des Arbeitskampfes im laufenden Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) greift das Bahn-Management im Bereich DB Regio Mitte zu den inzwischen bekannten Werkzeugen, um ein Mindestmaß an Schienenverkehr aufrechtzuerhalten.