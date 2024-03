Exhibitionist belästigt in Weinheim 18-Jährige auf dem Schulweg

Es passierte auf dem Schulweg: Eine 18-Jährige lief am Dienstag in Weinheim nach Schulende gegen 11.45 Uhr in Richtung Straßenbahnhaltestelle Händelstraße, als sie hinter einem Gebüsch einer angrenzenden Parkanlage einen Mann bemerkte. Dieser manipulierte an seinem Glied und beobachtete die 18-Jährige. Die junge Frau flüchtete umgehend an eine nahe gelegene Tankstelle und alarmierte die Polizei. Der unbekannte Täter konnte nicht mehr angetroffen werden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.