Sportstunde mit den Profis der Rhein-Neckar-Löwen

Abwechslung für Profis

„Wir haben wirklich sehr selten so disziplinierte Kinder erlebt“, hatte Torhüter Birlehm nach dem Handballparcours ein großes Lob parat. Und Tobias Reichmann ergänzte: „Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Solche Aktionen sind die Basis für unseren Sport. Wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser Sportstunde die Begeisterung für Bewegung in der Schule wecken konnten.“ Einmal im Monat ist die Schul-Safari zu Gast bei Bildungseinrichtungen in der Metropolregion Rhein-Neckar – immer mit anderen Spielern. „Für die Profis ist es eine willkommene Abwechslung zum Spiel- und Trainingsalltag“, befand Luca Altemeier, von der Marketing-Abteilung der Rhein-Neckar-Löwen.

Europameister von 2016

In einer ausführlichen Fragerunde stellten die Schüler alle Fragen, die ihnen auf der Zunge lagen und so erfuhren sie, dass die Profis zum Aufwärmen Fußball spielen und Joel Birlehm seinen höchsten Sieg in der Jugendzeit mit 54:0 feierte. Und Tobias Reichmann rechnete aus, dass er in seiner Karriere bereits 16 Titel gewonnen hat. Mit dabei EHF Champions League-Siege mit dem THW Kiel (2010 und 2012) sowie mit dem polnischen Spitzenclub KS Kielce (2016). Er erinnerte sich auch an den Gewinn der Europameisterschaft 2016, als er unter anderem mit Jannik Kohlbacher, der aus Mörlenbach stammt, ganz Handball-Deutschland begeisterte. Die beiden Profisportler waren natürlich nicht mit leeren Händen gekommen. So gab es für die Kids nach den obligatorischen Autogrammen noch gelbe T-Shirts und Freikarten für eines der nächsten Löwen-Spiele in der SAP-Arena.