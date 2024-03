Nach Vorwürfen gegen den AC Weinheim: So läuft es in anderen Vereinen

Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter müssen beim AC Weinheim nach einem neuen Beschluss der Delegierten keinen Mitgliedsbeitrag zahlen. Übungsleiter ebenfalls nicht, wenn sie in einem bestimmten Umfang tätig sind. Und Ehrenmitglieder sowieso nicht. Mit dieser Handhabung steht der Verein in der Region ziemlich alleine da. Wir haben uns umgehört, wie andere Sportvereine mit Beitragsfreiheit umgehen.

TSG Weinheim: Die TSG spielt größenmäßig in der gleichen Liga wie der AC. Allerdings müssen dort alle Mitglieder Beitrag zahlen – mit Ausnahme der Ehrenmitglieder der TSG und des FV 09 Weinheim, mit dem die Fußballabteilung der TSG Ende der 90er-Jahre verschmolz. Ebenfalls keinen Beitrag zu zahlen hat, wer sein Freiwilliges Soziales Jahr im Verein leistet, sowie Azubis und duale Studenten.

„Ansonsten zahlt jeder, der bei uns Sport treibt“, erklärt Alexander Erg, Geschäftsführer der TSG. Diese Regelung sei in der Satzung verankert und auch von Bedeutung für den Verein, um finanziell auf sicheren Füßen zu stehen. Er weiß, dass die Anpassung der Satzung in unterschiedlichen Bereichen ein „Riesenthema“ für Vereine ist. „Einige haben sich dazu auch schon von uns beraten lassen“, sagt Erg. Darüber hinaus hält er die Vergütung von Ehrenamtlern für ein schwieriges Thema – auch aufgrund von verschiedenen Handhabungen in unterschiedlichen Bundesländern.