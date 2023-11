Blätter und Laub - überall. Und genau das ist aktuell auch ein Problem im öffentlichen Raum in Weinheim. Denn die Blätter, die von den Straßenbäumen fallen, liegen unter anderem auf Gehwegen vor den Häusern – und stellen auch eine Unfallgefahr für Passanten dar. Was manche Hausbesitzer oder auch Mieter vielleicht gar nicht wissen: Sie sind rechtlich dazu verpflichtet, einen Streifen von 1,50 Meter ab ihrer Grundstücksgrenze zu säubern und damit die Rutschgefahr zu minimieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weinheim.